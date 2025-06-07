Зірковий легіонер Полісся хоче залишити Україну після російського обстрілу: реакція клубу

Росія систематично тероризує Україну ракетними обстрілами та безпілотниками. Напередодні відбулася чергова масована атака, ціллю якої, зокрема, був Житомир.

Під час неї безпілотник вибухнув біля будинку футболіста Полісся Факундо Батісти. Після цього він вирішив змінити клубну прописку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport 890.

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Чи залишить Батіста Полісся

За інформацією джерела, внаслідок вибуху в його оселі повилітали вікна. Після цього уругвайський нападник попросив свого агента знайти йому команду в іншій країні.

За інформацію журналіста Дієго Йокаса, у послугах Батісти зацікавлений Пеньяроль. У цьому клубі форвард грав на правах оренди з Некакси перед тим, як опинився в Поліссі.

Проте чимало інших уругвайських інсайдерів і ЗМІ повідомляють, що повернення Факундо до Пеньяроля є малоймовірним. Головною причиною є небажання "вовків" відпускати свого нападника.

Важливо. На ці чутки вже відреагували в Поліссі. Спортивний директор В'ячеслав Шевчук у коментарі УФ, заявив, що легіонери знають, коли підписують контракт, що в Україні триває війна, тому мають бути готовими до різних ситуацій. При цьому функціонер стверджує, що житло уругвайця не постраждало й він нічого не чув про бажання футболіста залишити "вовків".

Нагадаємо, що Факундо Батіста виступає за Полісся з січня 2025 року. За цей час він провів за житомирський клуб 15 матчів, у яких забив сім голів і віддав один асист.