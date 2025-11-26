Литовські фанати зарядили на трибунах проукраїнські гасла

У вівторок, 25 листопада, відбулися матчі 13 туру Євроліги з баскетболу. В одному з них Жальгіріс вдома приймав Басконію.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 82:67. Під час цього поєдинку литовські фанати відзначилися красивим жестом, повідомляє 24 Канал із посиланням на basket_ukraine.

Як Жальгіріс підтримав українців?

Вони вчергове продемонстрували свою солідарність з нашою країною. Вболівальники на трибунах заряджали "Слава Україні! Героям слава".

Фанати Жальгіріса скандують українські гасла: дивіться відео

Зазначимо, що це не одноразова акція. Жальгіріс і його фанати систематично підтримують Україну.

Вони є наразі, мабуть, найбільш проукраїнським клубом у Європі та локомотивом підтримки нашої країни в баскетболі. "Зелено-білі" співпрацюють з литовським фондом Blue Yellow, створеним ще у 2014 році, який зібрав уже десятки мільйонів євро для України.

Ці кошти використовуються для потреб, зокрема, й українських воїнів. Жальгіріс демонструє рекламу фонду на відеокубі та на LED-панелях, закликаючи вболівальників донатити та допомагати дружній країні.

Також литовці вже 25 лютого 2022 року ініціювали термінові збори клубів Євроліги на тему відсторонення російських команд через війну. "Зелено-білі" одразу випустили заяву, що не збираються грати з агресорами в одній лізі та не планують летіти до Росії навіть під загрозою дискваліфікації.

Це був дуже важливий момент, адже Жальгіріс став першим, хто заявив про свою позицію публічно та відмовився грати "запорєбриком". Потім на матч проти Зеніта відмовилась летіти Барселона, яку тренує легендарний литовець Шарунас Ясікявічюс, а пізніше Баварія та Басконія заявили про відмову грати проти ЦСКА та УНІКС.

Тільки після цього Євролізі стало зрозуміло, що напівмірами відбутися не вдасться. Тому 28 лютого російські клуби офіційно відсторонили від участі у турнірі.

До слова. За таку проукраїнську позицію Жальгіріс має також чимало недругів. Зокрема, перед матчем у Сербії фанати Црвени Звезди показово провели проросійську акцію, а на трибунах лунала пісня "Росія, моя улюблена".

Зазначимо, що литовці після перемоги над Басконією піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці Євроліги. Воно дозволяє напряму пробитися у чвертьфінал турніру.

Як ще Жальгіріс демонстрував проукраїнську позицію?