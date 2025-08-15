"Вбивці з 1939 року": ізраїльські фанати вивісили скандальний банер на матчі з польським клубом
- Фанати Маккабі Хайфа вивісили скандальний банер на матчі з Ракувом.
- На ньому був напис "Вбивці з 1939 року" на адресу поляків.
- Гра завершилась 2:0 на користь Ракува.
Фанати Маккабі з Хайфи відзначились скандалом у Лізі конференцій. На трибунах під час матчу з Ракувом з'явився банер зі згадкою про Другу світову війну.
В Лізі конференцій 2025-2026 відбулись матчі 3-го кваліфікаційного раунду. Одним з найбільш напружених протистоянь стали матчі між Маккабі Хайфа та Ракувом, повідомляє 24 Канал.
Що зробили ізраїльтяни?
Першу гру поляки програли вдома (0:1), але змогли взяти реванш на виїзді (2:0). Маккабі ж не міг приймати суперників у Ізраїлі через бойові дії на Близькому Сході.
Клуб з Хайфи обрав домашнім стадіоном угорський Дебрецен. Під час зустрічі відбулись кілька скандальних моментів. На передматчевому тренуванні футболісти Маккабі вступили у сутичку із футболістами Ракува.
А під час гри провокації також продовжилися вже під час гри. Особливо відзначились фанати ізраїльтян, які розгорнули великий банер на трибунах з написом "Вбивці з 1939 року", адресуючи його полякам.
Скандальний банер від фанатів Маккабі / фото Лукаша Ціоні
Цим ізраїльтяни хотіли нагадати про вбивства євреїв у польських концтаборах під час Другої світової війни. При цьому ізраїльтяни впустили той факт, що Польща на той момент була окупована, а концтаборами керували німецькі нацисти.
Дивно, але банер так і не прибрали, а працівники стадіону не зробили фанатам зауваження. Після зустрічі тренер Маккабі Дієго Флорес відмовився від пресконференції.
Польські ж посадовці висловили обурення через провокації фанатів. Втрутився навіть президент країни Карол Навроцкі, який нагадав і про польських євреїв, що постраждали у війні.
Скандальний банер, який розгорнули фанати Маккабі Хайфа, ображає пам'ять польських громадян, які загинули у Другій світовій війні, зокрема 3 мільйони євреїв. Це дурість, яку не можна описати словами,
– висловився Навроцкі.
Відзначимо, що за Ракув виступає і українець Владислав Кочергін. Втім старт сезону хавбек пропускає через травму. Польський клуб вийшов у раунд плей-оф Ліги конференцій, де зіграє із болгарською командою Арда.