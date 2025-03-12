Новим тренером українців з Трабзонспору став ексодноклубник Тимощука
- Новим тренером Трабзонспору став екснападник збірної Туреччини Фатіх Текке, замінивши Шенола Гюнеша.
- Фатіх Текке має завдання покращити турнірне становище команди та пробитися в єврокубки.
Турецький Трабзонспор визначився з наступником титулованого Шенола Гюнеша. "Чорноморські шторми" тренуватиме екснападник збірної Туреччини Фатіх Текке.
Українські легіонери Трабзонспора Олександр Зубков, Данило Сікан і Арсеній Батагов отримали нового тренера. У розпал сезону "бордово-синіх"очолив 47-річний Фатіх Текке, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.
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Легенда Трабзонспору очолив команду
На цій посаді колишній форвард збірної Туреччини замінив титулованого Шенола Гюнеша, якого відправили у відставку через посередні результати команди у чемпіонаті.
Ми представляємо вам ім'я, яке несе в собі відбиток історії нашого клубу та асоціюється з Трабзонспором. Протягом певного періоду ми пройшли через деякі процеси, які засмутили і футболістів, і вболівальників. Тепер ми починаємо нову главу. Нехай цей шлях принесе нам позитивний результат,
– йдеться у заяві президента клубу Серкана Килича.
Перед новими головним тренером стоїть непросте завдання виправити турнірне становище та пробитися в єврокубки. Тож йому доведеться по ходу чемпіонату робити зміни у грі.
Що відомо про Фатіх Текке
- Фатіх Текке більшу частину ігрової кар'єри провів у складі Трабзонспору. За "Чорноморські шторми" він зіграв 197 матчів і забив 89 голів.
- Кілька сезонів Текке провів у чемпіонаті Росії, виступаючи за Зєніт і Рубін. У складі пітерської команди його одноклубником був зрадник України Анатолій Тимощук.
- Фатіх Текке виступав у збірній Туреччині. На його рахунку 9 голів у 25 матчах.
- У 2015 році Текке розпочав тренерську кар'єру. У його послужному списку робота зі збірною Туреччини U-17, Істанбулспором, Бурсаспором, Аланьяспором і ще кількома турецькими клубами.