Ястремська сенсаційно вибила фіналістку US Open-2021 і вперше вийшла до півфіналу турніру WTA
- Даяна Ястремська перемогла Лейлу Фернандес у чвертьфіналі турніру WTA в Ноттінгемі з рахунком 0:2 (3:6, 6:7(6)).
- Це перший вихід Ястремської у півфінал турніру WTA в Ноттінгемі, де вона зіграє проти переможниці пари Магда Лінетт та Клара Таусон.
У п'ятницю, 20 червня, відбулися чвертьфіналі турніру WTA у Ноттінгемі. В одному з них Даяна Ястремська протистояла канадці Лейлі Фернандос.
Лейла Фернандес – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 6:7(6))
У першому колі турніру українка зустрілася з сербкою Ольгою Данілович, яку зуміла перемогти. Після цього вона здолала хорватку Антонію Ружич, пише 24 Канал.
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Потужна перемога Даяни
З перших геймів Ястремська взяла ініціативу у свої руки. Вже в першому сеті вона перемагала з рахунком 0:3, а згодом відіграла три брейкпойнти, завершивши раунд на свою користь.
У другому сеті боротьба була вже більш запеклою. Українка здійснила брейк у дев'ятому геймі і мала змогу завершити сет, однак Фернандес вдалося перевести гру на тайбрейк. Попри це українка все ж змогла дотиснути суперницю.
Матч тривав 1 годину 49 років.
Цікаво. Лейла Фернандес є фіналісткою Відкритого чемпіонату США з тенісу 2021 року.
Відзначимо, що Даяна Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA в Ноттінгемі. У наступному раунді вона зіграє проти переможниці пари Магди Лінетт та Клари Таусон.