Ексгравець Реала переніс інфаркт прямо під час пресконференції

Колишнього півзахисника Реала та нинішнього головного тренера Універсідад де Чилі Фернандо Гаго було госпіталізовано. Це сталося після серйозного погіршення його стану здоров'я.

Як повідомляє Mundo Deportivo, інцидент стався після матчу чемпіонату, в якому Універсідад де Чилі обіграв О’Хіггінс з рахунком 2:0. Під час післяматчевої пресконференції 40-річному фахівцю раптово стало зле, він відчув різкий біль і був змушений залишити залу, випивши воду.

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Який зараз стан у Гаго?

Згодом стало відомо, що у Гаго стався інфаркт. Після завершення пресконференції на місце події викликали швидку допомогу, яка доправила фахівця до лікарні, де йому надали невідкладну медичну допомогу. У медзакладі його оперативно прооперували вночі, провівши термінове хірургічне втручання.

За даними клубу, стан тренера наразі стабілізовано. В офіційній заяві Універсідад де Чилі повідомляється, що він проходить додаткові обстеження серцево-судинної системи та перебуває під постійним наглядом лікарів.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026

Хто такий Фернандо Гаго?

Найбільшої популярності він досяг завдяки виступам за Реал, Бока Хуніорс і збірну Аргентини. У складі національної команди Гаго став олімпійським чемпіоном на Іграх у Пекіні-2008, віцечемпіоном світу 2014 року, а також двічі здобував срібні медалі Кубка Америки (2007 і 2015). Із березня 2026 року він обіймає посаду головного тренера Універсідад де Чилі.