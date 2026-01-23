Укр Рус
23 січня, 16:40
Оновлено - 17:47, 23 січня

Гемілтон зганьбив новий болід Феррарі – чемпіон зазнав невдачі на першому тесті

Андрій Олійник
Основні тези
  • Болід Ferrari SF-26 зупинився на тестах через вичерпання дозволеної дистанції у 15 кілометрів, а не через технічні проблеми.
  • Льюїс Гемілтон був за кермом під час зупинки, а Шарль Леклер також проїхав кілька кіл, що свідчить про відсутність проблем з болідом.

Скудерія Феррарі презентувала болід SF-26, за кермом якого Льюїс Гемілтон та Шарль Леклер виступатимуть у новому сезоні Формули-1. Хоч дебютний короткий тест офіційно не транслювався, у мережі швидко з'явилися кадри курйозного епізоду.

На треку у Фіорано болід просто зупинився під естакадою посеред невеликої прямої. До нього підбігли механіки та почали вручну відкочувати з траси, як видно з відео користувача clara у мережі X

Що сталося з Феррарі на першому тесті?

За кермом в момент несподіваної зупинки був Льюїс Гемілтон. З боку все виглядало так, наче новенький болід просто вимкнувся.

Проте фанам Скудерії все ж рано панікувати: Феррарі пізніше пояснила, що саме відбулося в моменті із зупинкою.

Як пише The Race, жодних технічних проблем інженери італійської стайні не зафіксували. Причина раптового закінчення тесту – вичерпання 15 кілометрів дистанції, яка передбачена регламентом на дебютний прокат болідів. 

У Фіорано в п'ятницю встиг проїхати кілька кіл і Шарль Леклер – і навіть помахав тіфозі, які зібралися за межами траси, щоб бодай одним оком поглянути на своїх кумирів. Судячи з настрою монегаска, проблем з болідом справді не було. 

Коли повернеться Формула-1?

  • Офіційні передсезонні тести відбудуться 26-28 лютого на трасі Сахір у Катарі.

  • Перший Гран-прі сезону 2026 прийматиме Австралія. Гонка стартує у неділю, 16 березня.

  • У найпрестижнішій серії автоперегонів цьогоріч змінено регламент: додано активну аеродинаміку, збільшено частку електротяги у силовій установці, а самі боліди стали меншими. 