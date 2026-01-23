Гемілтон зганьбив новий болід Феррарі – чемпіон зазнав невдачі на першому тесті
- Болід Ferrari SF-26 зупинився на тестах через вичерпання дозволеної дистанції у 15 кілометрів, а не через технічні проблеми.
- Льюїс Гемілтон був за кермом під час зупинки, а Шарль Леклер також проїхав кілька кіл, що свідчить про відсутність проблем з болідом.
Скудерія Феррарі презентувала болід SF-26, за кермом якого Льюїс Гемілтон та Шарль Леклер виступатимуть у новому сезоні Формули-1. Хоч дебютний короткий тест офіційно не транслювався, у мережі швидко з'явилися кадри курйозного епізоду.
На треку у Фіорано болід просто зупинився під естакадою посеред невеликої прямої. До нього підбігли механіки та почали вручну відкочувати з траси, як видно з відео користувача clara у мережі X.
Що сталося з Феррарі на першому тесті?
За кермом в момент несподіваної зупинки був Льюїс Гемілтон. З боку все виглядало так, наче новенький болід просто вимкнувся.
Проте фанам Скудерії все ж рано панікувати: Феррарі пізніше пояснила, що саме відбулося в моменті із зупинкою.
Як пише The Race, жодних технічних проблем інженери італійської стайні не зафіксували. Причина раптового закінчення тесту – вичерпання 15 кілометрів дистанції, яка передбачена регламентом на дебютний прокат болідів.
У Фіорано в п'ятницю встиг проїхати кілька кіл і Шарль Леклер – і навіть помахав тіфозі, які зібралися за межами траси, щоб бодай одним оком поглянути на своїх кумирів. Судячи з настрою монегаска, проблем з болідом справді не було.
Коли повернеться Формула-1?
Офіційні передсезонні тести відбудуться 26-28 лютого на трасі Сахір у Катарі.
Перший Гран-прі сезону 2026 прийматиме Австралія. Гонка стартує у неділю, 16 березня.
У найпрестижнішій серії автоперегонів цьогоріч змінено регламент: додано активну аеродинаміку, збільшено частку електротяги у силовій установці, а самі боліди стали меншими.