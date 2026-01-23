Новый болид Ferrari остановился посреди трассы на первом тесте: что на самом деле произошло
- Болид Ferrari SF-26 остановился на тестах из-за исчерпания разрешенной дистанции в 15 километров, а не из-за технических проблем.
- Льюис Хэмилтон был за рулем во время остановки, а Шарль Леклер также проехал несколько кругов, что свидетельствует об отсутствии проблем с болидом.
Скудерия Феррари представила болид SF-26, за рулем которого Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в новом сезоне Формулы-1. Хотя дебютный короткий тест официально не транслировался, в сети быстро появились кадры курьезного эпизода.
На треке в Фиорано болид просто остановился под эстакадой посреди небольшой прямой. К нему подбежали механики и начали вручную откатывать с трассы, как видно из видео пользователя clara в сети X.
Что произошло с Феррари на первом тесте?
За рулем в момент неожиданной остановки был Льюис Хэмилтон. Со стороны все выглядело так, как будто новенький болид просто выключился.
Однако фанам Скудерии все же рано паниковать: Феррари позже объяснила, что именно произошло в моменте с остановкой.
Как пишет The Race, никаких технических проблем инженеры итальянской конюшни не зафиксировали. Причина внезапно окончания теста – исчерпание 15 километров дистанции, которая предусмотрена регламентом на дебютный прокат болидов.
В Фиорано в пятницу успел проехать несколько кругов и Шарль Леклер – и даже помахал тиффози, которые собрались за пределами трассы, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих кумиров. Судя по настроению монегаска, проблем с болидом действительно не было.
Когда вернется Формула-1?
Официальные предсезонные тесты состоятся 26-28 февраля на трассе Сахир в Катаре.
Первый Гран-при сезона 2026 года будет принимать Австралия. Гонка стартует в воскресенье, 16 марта.
В самой престижной серии автогонок в этом году изменен регламент: добавлено активную аэродинамику, увеличена доля электротяги в силовой установке, а сами болиды стали меньше.