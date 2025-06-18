Завивання "на болотах": друг Путіна жаліється на санкції проти Росії та відсутність підтримки

Вячєслав Фєтісов засмучений через недопуск російської збірної до зимових Олімпійських ігор. На його думку, його країна вже не є елітою в цьому виді спорту.

Російський спорт опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки не допускають до міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал.

До теми "Вбиває та чинить геноцид": легендарний хокеїст розніс представника команди Трампа

Росія шукає підтримку в хокеї

Не став виключенням і хокей, де росіяни зазвичай виступали непогано. Місцеві фанати цього виду спорту сподівались, що Росію допустять до олімпійського турніру на Іграх-2026.

Втім Міжнародна федерація хокею залишила бан в силі. Це сильно засмутило дворазового олімпійського чемпіона з хокею Вячєслава Фєтісова, який прокоментував пропагандистським ЗМІ санкції проти Росії.

Чого ми чекали? Спортивні начальники нас годували обіцянками. Мене дратують усі ці обіцянки й очікування якогось дива. Якщо з нами так чинять, значить, ми вже не дуже хокейна держава. Мабуть, ми втратили вплив на світовий хокей і нас нема кому захищати,

– заявив Фєтісов.

Читайте також Заговорив про болото: олімпійського чемпіона з Росії порвало через недопуск збірної до ОІ-2026

Зазначимо, що колишній спортсмен при цьому залишається прихильником місцевого диктатора Владіміра Путіна. Хокеїст підтримує війну проти України та є депутатом від правлячої партії "Єдіная Росія".

Зимові Олімпійські ігри-2026 стануть першими в історії, де не виступить збірна Росії. Раніше команда країни-терористки лише раз брала золоті медалі в цьому виді спорту. У 2018 році росіяни у фіналі здолали Німеччину у додатковий час.