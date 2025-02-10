Шахтар може залишитись без головного тренера: Пушичем цікавиться учасник плей-оф Ліги чемпіонів

Роттердамський Феєнорд незадоволений роботою нового тренера після відходу Арне Слота. Йому на заміну нідерландці розглядають саме коуча Шахтаря.

Донецький Шахтар скоро може залишитись без головного тренера. Ще взимку "гірників" міг залишити Маріно Пушич, але сторони продовжили співпрацю.

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Пушича хочуть повернути

Тепер же інтерес до боснійського фахівця виник з чемпіонату Нідерландів. Роттердамський Феєнорд звільнив свого наставника Бріана Пріске через незадовільні результати.

Хоч "червоно-білі" і вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів, на внутрішній арені команда йде на п'ятому місці. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Tuttomercatoweb, Феєнорд бачить Пушича головним кандидатом на заміну данцю.

Роттердамці вже контактували із Маріно щодо можливої співпраці. Нагадаємо, що з 2021 по 2023 роки боснієць працював асистентом головного тренера Феєнорда Арне Слота, який влітку минулого року пішов на підвищення у Ліверпуль.

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Зазначимо, що цього сезону Шахтар відверто не вражає. "Гірники" не змогли вийти у плей-оф Ліги чемпіонів, а в УПЛ пішли на зимову перерву на третьому місці. Відставання від лідера Динамо складає аж 10 очок.