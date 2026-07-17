Переможцю ЧС-2026 вперше в історії вручать чемпіонські персні

ФІФА запровадила історичне нововведення для фіналу між Аргентиною та Іспанією, який відбудеться цієї неділі, 19 липня. Переможець цього вирішального матчу вперше в історії отримає чемпіонські персні на додачу до традиційного кубка та золотих медалей.

Одразу після фінального свистка капітан і головний тренер команди-переможниці отримають тимчасові персні. Згодом усі 30 нагород будуть персоналізовані та офіційно вручені футболістам і представникам команди, повідомляє сайт ФІФА.

Чемпіонські персні від ФІФА

Такий формат наслідує традицію американського спорту, де чемпіонські персні є символом перемоги.

На одному боці персня буде зображений трофей чемпіонату світу, а інший оформлять відповідно до символіки країни-переможниці.

Також ФІФА випустить обмежену серію із 2026 чемпіонських перснів. Із них 30 отримають представники команди-переможниці, а ще 1996 надійдуть у продаж як офіційна ліцензована сувенірна продукція для вболівальників по всьому світу. Вартість перснів наразі не розголошується.

BREAKING!



The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history.



Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. pic.twitter.com/rP49whydhp — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026

Американські традиції, які використовують на ЧС-2026

ФІФА дедалі активніше запозичує елементи американського спортивного шоу, прагнучи зробити традиційний європейський футбол більш комерційним і видовищним. Уперше в історії чемпіонатів світу перерву фінального матчу планують використати для проведення масштабного концертного шоу. Для цього, а також для трансляції реклами, ФІФА має намір збільшити тривалість перерви між таймами з передбачених правилами 15 хвилин до 30.

Через спекотні літні умови в США, Мексиці та Канаді ФІФА також запровадила обов'язкові трихвилинні паузи на гідратацію та охолодження під час кожного тайму – орієнтовно на 22-й і 67-й хвилинах матчу. Тренери швидко пристосували ці зупинки гри, використовуючи їх як повноцінні таймаути, подібно до тих, що існують у баскетболі.

Чемпіонські персні є традиційною індивідуальною відзнакою в провідних професійних лігах Північної Америки, насамперед NBA, NFL, NHL і MLB. Їх вручають гравцям, тренерам та іншим членам команди на знак перемоги в головному чемпіонаті сезону.

Іспанія – Аргенина: про фінал чемпіонату світу-2026

Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Цей фінал увійде в історію, адже вперше у вирішальному матчі чемпіонату світу зустрінуться чинний чемпіон Європи – Іспанія та володар титулів чемпіона світу і переможець Кубка Америки – Аргентина.

На шляху до фіналу іспанці впевнено здолали Францію з рахунком 2:0. Аргентина ж пробилася до вирішального матчу після драматичної перемоги над Англією (2:1), відігравшись по ходу зустрічі.

Обслуговуватиме фінал 46-річний словенський арбітр Славко Вінчич, якого призначила ФІФА. Для аргентинських уболівальників це призначення має особливе значення, адже саме Вінчич працював на матчі чемпіонату світу 2022 року, в якому збірна Аргентини несподівано поступилася Саудівській Аравії (1:2).

Окрему увагу привертає й очікуване перше офіційне протистояння на рівні національних збірних між Ліонелем Мессі та молодою зіркою Іспанії Ламіном Ямалом.