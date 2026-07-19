Забобони та робота: чому світові лідери не приїдуть на історичний фінал ЧС-2026

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропустить фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, на стадіоні "Метлайф" в Іст-Ратерфорді.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью. За її словами, очільниця відомства отримала офіційне запрошення, проте змушена відмовитися від поїздки до США через щільний робочий графік та службові зобов'язання.

Хто ще з політиків не відвідає фінал ЧС-2026

Фон дер Ляєн не єдина лідерка, яка пропустить головний матч чотириріччя. Президент Аргентини Хав'єр Мілей також відмовився від візиту на стадіон. За інформацією, аргентинський лідер воліє дивитися гру національної збірної вдома через особисті футбольні забобони.

Водночас на VIP-трибунах очікується високе політичне представництво. Матч відвідають:

Президент США Дональд Трамп (який особисто нагороджуватиме переможців)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Король Іспанії Феліпе VI

Представники керівництва країн-співорганізаторів – Мексики та Канади

Цей поєдинок уже назвали історичним. Вперше у фіналах Мундіалів зійдуться чинні чемпіони Європи та Південної Америки. Окрім цього, глядачів чекає перше в історії ЧС масштабне шоу в перерві, а гравці команди-переможця, окрім традиційних медалей, уперше отримають ексклюзивні чемпіонські персні з індивідуальним гравіюванням.

Головною спортивною інтригою вечора стане протистояння поколінь: легендарного аргентинця Ліонеля Мессі, для якого цей матч, ймовірно, стане останнім на чемпіонатах світу, та юної зірки іспанського футболу Ламіна Ямаля.