Стартував продаж квитків на фінал Кубка України: умови придбання й ціни на "Класичне"

У середу, 14 травня відбудеться фінал Кубка України з футболу. За трофей будуть боротися донецький Шахтар і київське Динамо.

Вперше в історії вирішальну кубкову гру прийматиме Житомир. За тиждень до цієї події розпочався продаж квитків, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Пам'ятник українському голкіперу Степану Чубенку евакуювали з Краматорська

Як придбати квиток

Через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%. Тому кількість глядачів обмежується та залежить від доступних бомбосховищ поблизу арени.

Наразі невідомо скільки саме квитків буде у продажі. Вони надходитимуть частинами, а для придбання треба виконати обов'язкові умови.

Умови продажу

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків

Попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані

Вболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце

Квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників

Квитки не підлягають обміну або поверненню

Квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон

Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надягатимуть браслет на руку. У разі повітряної тривоги матч буде призупинено, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття

Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет стюардам

Зазначається, що в разі перенесення матчу на наступний день, уболівальники повинні зберегти як квиток, так і браслет, якщо планують відвідати поєдинок.

Найдешевші квитки коштують 1000, а найдорожчі – 4000 гривень. Також є місця за 1300, 1500, 1700 і 2000 гривень.

Довідка. Гра відбудеться на стадіоні Центральний. Стартовий свисток має пролунати о 18:30.

Нагадаємо, що востаннє Шахтар і Динамо грали між собою 27 квітня. Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.