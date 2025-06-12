Фінляндія – Україна: о котрій годині розпочнеться матч на молодіжному Євро-2025

Збірна України проведе другу зустріч в рамках чемпіонату Європи U-21. Команда Унаї Мельгоси спробує набрати перші очки у битві з Фінляндією.

Збірна України U-21 стартувала на Євро-2025 з поразки проти команди Данії (2:3). Тепер же підопічні Унаї Мельгоси у другому турі мають на меті покращити свої шанси на плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Збірна України U-21 втратила перемогу на старті Євро-2025

Коли і де зіграють матч Фінляндія – Україна

Для цього "синьо-жовтим" потрібно грати на перемогу проти Фінляндії. Наш суперник вважається аутсайдером квартету, але у першому турі збірній вдалось відібрати очки у Нідерландів (2:2).

Де відбудеться матч Фінляндія – Україна? Зустріч пройде на міському стадіоні у словацькому місті Кошице. Він розташований всього у 80-ти кілометрах від кордону з Україною та вміщує близько 12500 глядачів.

Коли почнеться матч Фінляндія – Україна? Старт гри запланований на 15 червня 18:00 за місцевим часом. За українським часом стартовий свисток прозвучить о 19:00.

Нагадаємо, що Україна впевнено подолала кваліфікацію на Євро-2025. Підопічні Мельгоси здобули 8 перемог у десяти матчах проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Люксембурга та Азербайджану.

Читайте також Українець претендує на нагороду за найкращий гол 1 туру на молодіжному Євро-2025: відео шедевра

Наша команда намагатиметься повторити успішні виступи попередніх років. Україна до цього тричі брала участь у фінальній стадії молодіжного Євро.

У двох випадках "синьо-жовті" здобували медалі. У 2006-му Україна дійшла до фіналу, де поступилась Нідерландам. А два роки тому, у 2023-му, наша команда стала півфіналістом змагання.