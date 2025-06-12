Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна на молодіжному Євро U-21

Молодіжні збірні України та Фінляндії відіграють другий матч на Євро-2025 U-21. За ходом зустрічі можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 15 червня, збірна України U-21 відіграє свій другий матч на молодіжному Євро-2025. "Синьо-жовті" поміряються силами із командою Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

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Анонс матчу Фінляндія – Україна

Збірна України невдало розпочала виступи на Євро U-21. Команда Унаї Мельгоси у матчі проти Данії двічі виходила вперед, але через провал в кінці зустрічі поступилась з рахунком 2:3.

Тепер же "синьо-жовтим" необхідно брати 4 або всі 6 балів в останніх двох іграх. Наступним суперником України стале фінська збірна, яка виглядає аутсайдером квартету.

Проте у першому турі Суомі змогли здивувати. Команда двічі забила Нідерландам у першому таймі, але "помаранчевим" вдалось вирвати нічию після перерви.

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Де дивитися

Матч Фінляндія – Україна онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалах "Megogo Спорт" та "Суспільне Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 15 червня о 19:00 (за київським часом).

Зустріч пройде у Кошице на місцевому міському стадіоні. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Фінляндія – Україна. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.