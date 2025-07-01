Німецький футболіст за десять секунд поховав свою кар'єру: відео одразу розлетілось мережею

Флоріан Нойхаус опинився у центрі гучного скандалу. У мережі з'явилось відео, де гравець Боруссії Менхенгладбах знаходиться у нетверезому стані.

Німецький півзахисник образливо висловився про керівництво клубу. У підсумку Нойхаус має сплатити великий штраф, а також гравець переведений з основної до резервної команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Goal.

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Що наговорив Нойхаус

Флоріан Нойхаус під час відпустки відпочивав на Мальорці. Відео зі скандальними висловлюваннями німецького футболіста моментально розлетілось соціальними мережами.

Гравець Боруссії Менхенгладбах поспілкувався з вболівальниками. Нойхаус у розмові з фанатами назвав директора клубу Роланда Віркуса "найгіршим менеджером у світі", а потім додав: "Дон Ролло платить Флоріану Нойхаусу один, два, три, чотири мільйони".

На відео не було видно футболіста, який промовляв свої слова. Згодом стало відомо, що це саме Флоріан Нойхаус говорив образливі слова про директора клубу.

Нойхаус висміяв директора Боруссії Менхенгладбах:

Боруссія Менхенгладбах через три дні після публікації відео покарала Флоріана Нойхауса. Німецький півзахисник отримав великий штраф та був переведений у команду U-23 на місяць.

Яка подальша доля футболіста

Флоріан Нойхаус був віцекапітаном Боруссії Менхенгладбах. Однак, ймовірно, після цього скандалу футболіст втратить свій статус у команді.

Зазначимо, що головний тренер "жеребців" Герардо Сеоане майже не розраховує на Нойхауса. У сезоні-2024/2025 зіграв лише у 18 матчах в офіційних турнірах, при цьому лише двічі з'явився на полі у Бундеслізі.

Повідомляли про те, що Ліверпуль та Баварія були зацікавлені у трансфері Флоріана Нойхауса. Наразі німецького півзахисника пов'язують з Аугсбургом, куди він може перейти влітку цього року.

Раніше в Інтері розгорівся скандал після вильоту з Клубного чемпіонату світу 2025 року у США. Лаутаро Мартінес натякнув, що один з гравців повинен покинути команду.