На мадридський Реал влітку очікують серйозні зміни. "Бланкос" мають намір замінити тренера, запросивши Хабі Алонсо. Також Мадрид можуть залишити кілька гравців.

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Реал хоче зірку Бундесліги

Серед них може бути і лідер команди Вінісіус Жуніор. Бразильцем активно цікавляться у Саудівській Аравії та навіть готові викласти за нього 1 мільярд євро.

Реал поки не планує продавати нападника, проте вже підшукав йому заміну, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Gol Digital. Ним має стати зірковий вінгер Баєра Флоріан Вірц.

У Мадриді вважають його сильним посиленням, особливо разом із Хабі Алонсо, який зараз тренує леверкузенців. Контракт 21-річного німця із Баєром чинний до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 140 мільйонів євро.

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Вірц є вихованцем Баєра, за дорослу команду якого виступає з 2020 року. У 182 матчах Флоріан забив 55 голів та віддав 61 асист. Разом із "фармацевтами" гравець виграв чемпіонат та Кубок Німеччини минулого сезону.