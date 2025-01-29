Мадридский Реал летом ожидают серьезные изменения. "Бланкос" намерены заменить тренера, пригласив Хаби Алонсо. Также Мадрид могут покинуть несколько игроков.

По теме Пойдет наперекор руководству: Анчелотти окончательно определился со своим будущим в Реале

Реал хочет звезду Бундеслиги

Среди них может быть и лидер команды Винисиус Жуниор. Бразильцем активно интересуются в Саудовской Аравии и даже готовы выложить за него 1 миллиард евро.

Реал пока не планирует продавать нападающего, однако уже подыскал ему замену, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Gol Digital. Им должен стать звездный вингер Байера Флориан Вирц.

В Мадриде считают его сильным усилением, особенно вместе с Хаби Алонсо, который сейчас тренирует леверкузенцев. Контракт 21-летнего немца с Байером действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 140 миллионов евро.

Читайте также Реал нацелился на сенсационного форварда из Английской Премьер-лиги

Вирц является воспитанником Байера, за взрослую команду которого выступает с 2020 года. В 182 матчах Флориан забил 55 голов и отдал 61 ассист. Вместе с "фармацевтами" игрок выиграл чемпионат и Кубок Германии прошлого сезона.