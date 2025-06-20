Ліверпуль оформив рекордний трансфер в історії АПЛ: скільки коштує нова зірка "червоних"
- Ліверпуль підписав німецького півзахисника Флоріана Вірца за 125 мільйонів євро, встановивши рекордний трансфер в історії АПЛ.
- Вірц підписав п'ятирічний контракт до 2030 року; раніше грав за Леверкузенський Баєр, де забив 57 голів у 197 матчах.
Чемпіон Англії Ліверпуль струсонув трансферний ринок Європи у літнє міжсезоння. "Мерсисайдці" оголосили про перехід одного з найкращих півзахисників Європи Флоріана Вірца.
Ліверпуль офіційно оголосив про підписання хавбека збірної Німеччини Флоріана Вірца. 22-річний футболіст поставив свій підпис під довготривалим контрактом, пише 24 Канал з посиланням на сайт "мерсисайдців".
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Найдорожчий трансфер в історії АПЛ
За даними Transfermarkt, трансфер Вірца обійшовся Ліверпулю у 125 мільйонів євро. Це рекордний трансфер в історії "червоних".
Попереднім найдорожчим придбанням "мерсисайдців" був форвард Бенфіки Дарвін Нуньєс, який обійшовся у 85 мільйонів євро.
Крім того, вхідний трансфер Вірца є рекордним в історії АПЛ. Досі лідерство належало Енцо Фернандесу, який обійшовся Челсі у 121 мільйон євро.
Флоріан Вірц – гравець Ліверпуля / фото Ліверпуля
За даними британських ЗМІ, Вірц підписав контракт на п'ять років, до літа 2030 року.
Що відомо про Вірца
- Флоріан Вірц є вихованцем леверкузенського Баєра.
- За "фармацевтів" атакувальний хавбек зіграв 197 матчів, у яких забив 57 голів та віддав 65 асистів.
- Разом з Баєром Вірц здобув три трофеї: чемпіонат та Кубок Німеччини у сезоні-2023/24 та Суперкубок Німеччини-2024/25.
- У 2024 році Флоріан Вірц став гравцем року в Німеччині.
- За "Бундестім" 22-річний хавбек зіграв 31 матч (7 голів).