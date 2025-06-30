Флуміненсе сенсаційно переміг Інтер та вийшов у чвертьфінал Клубного ЧС-2025

Представники Європи та Південної Америки визначили володаря путівки до чвертьфіналу. У напруженому поєдинку перемогу святкували сенсаційні бразильці.

У США продовжується Клубний чемпіонат світу-2025. На понеділок, 30 червня, була винесена зустріч 1/8 фіналу, в якій Флуміненсе протистояв міланському Інтеру, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграли Інтер та Флуміненсе

Європейські команди на Клубному чемпіонаті світу мають певні труднощі черед спекотну погоду. Не став виключенням фіналіст Ліги чемпіонів-2024/25.

Вже у дебюті матчу Флуміненсе вийшов вперед. Аргентинський форвард "триколірних" Херман Кано чудовим ударом головою замкнув поперечну передачу. Так бразильці несподівано повели в рахунку в матчі з грандом європейського футболу.

Відео голу Кано

Підопічні Крістіана Ківу більше володіли м'ячем, але гостріше діяли бразильці. На 40-й хвилині м'яч вдруге опинився у воротах Зоммера. Втім, завдяки ВАР арбітр побачив офсайд у гравця Флуміненсе та скасував гол Тьяго Сілви.

У другому таймі новий тренер "нерадзуррі" замінами спробував переломити хід зустрічі. Чудовий шанс на 69-й хвилині змарнував захисник Інтера Стефан де Врей, який пробив в один дотик.

Наприкінці зустрічі Лаутаро Мартінес кілька разів загрожував воротам "триколірних". Однак в одному епізоді врятувала стійка, а в інших воротар врятував свою команду.

У компенсований час хавбек бразильців Еркулес остаточно поховав надії Інтера.

Відео голу Еркулеса

До фінального свистка рахунок так і не змінився. Флуміненсе сенсаційно переміг Інтер та вийшов до чвертьфіналу КЧС-2025.

Інтер – Флуміненсе 0:2

Гол: Кано, 3, Еркулес, 90+4

У чвертьфіналі Флуміненсе зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті – Аль Хіляль. Поєдинок відбудеться в Орландо 4 липня та розпочнеться о 22:00 за Києвом.