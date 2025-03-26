Має історичне значення: клуб Руслана Маліновського випустив форму у синьо-жовтих кольорах

Генуезька команда вирішила оригінально привітати Бока Хуніорс із ювілеєм. Аргентинська команда тісно пов'язана історично із італійським містом.

Італійська Дженоа вирішила випустити четвертий комплект форми. "Грифони" обрали доволі незвичний для цього час, прямо під кінець сезону 2024-2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Культове значення

Вона виконана у синьо-жовтих кольорах, які не притаманні генуезцям. Саме лого клубу також зображене у цих кольорах. Втім у цього рішення є оригінальне пояснення.



Нова футболка Дженоа / фото ФК Дженоа

Форма присвячена ювілею клубу Бока Хуніорс. 3 квітня аргентинська команда відзначатиме своє 120-річчя, а Генуя та Буенос-Айрес тісно пов'язані між собою історично.

Ба більше, італійське місто відіграло ключову роль в історії Бока Хуніорс. Саме вихідці з Генуї, які переїхали до столиці Аргентини, заснували цю команду у 1905 році.

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Нагадаємо, що за Дженоа виступає українець Руслан Маліновський, якому нещодавно відзначився двома асистами у грі проти Лечче. За дев'ять турів до фінішу поточного сезону Серії А "грифони" посідають 12 місце, убезпечивши себе від вильоту в другий дивізіон.