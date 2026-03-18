Пілот Ferrari повторив рідкісний рекорд Шумахера та його запеклого суперника
- Льюїс Гемілтон став третім пілотом, який потрапив у топ-3 Гран-прі після 40 років, повторивши рекорд Міхаеля Шумахера та Фернандо Алонсо.
- Гемілтон провів 381 Гран-прі, здобув 7 титулів, 105 перемог, 104 поул-позішн і 202 подіуми у Формулі-1.
Льїюс Гемілтон безперервно виступає у Формулі-1 вже 20 років і за цей час встиг стати рекордсменом за титулами, перемогами у Гран-прі і подіумами. До свого списку досягнень британець у неділю додав ще одне – яке раніше підкорювалося тільки двом гонщикам.
У Китаї сер Льюїс вперше за час виступів за Ferrari піднявся на п'єдестал пошани. І таким чином увійшов у клуб найвіковіших пілотів на подіумі у 21 столітті, пише Autosport.
Який рекорд легенд Формули-1 повторив Гемілтон?
У новітній Формулі-1, де домінують молоді пілоти, а Кімі Антонеллі стає найменш віковим власником поул-позішн і виграє Гран-прі у 19 років, все ж є місце для ветеранів.
Фінішувавши третім у Китаї, Льюїс Гемілтон став лише третім пілотом цього століття, хто потрапляв у чільну трійку за підсумками Гран-прі після того, як йому виповнилося 40 років.
Першим був Міхаель Шумахер, який у 2012 році здобув свій перший і єдиний подіум у складі команди Mercedes після повернення в перегони. Це відбулося на Гран-прі Європи, а Кривавому барону на ту мить було аж 43 роки і 173 дні.
Його найбільш принциповий суперник у "нульових" Фернандо Алонсо теж зміг показати, що вік не перепона для успіхів у Королеві автоспорту. У сезоні 2023 року, коли Aston Martin був серед лідерів пелотону, іспанець аж шість разів був у топ-3 у свої 41 та 42.
Яка статистика у Формулі-1 в Льюїса Гемілтона?
- За даними Motorsport Stats, Гемілтон провів у найпрестижнішій серії перегонів 381 Гран-прі. Він здобув 7 чемпіонських титулів, 105 перемог при 104 поул-позішн і має 202 подіуми.
- За свою кар'єру сер Льюїс набрав приголомшливу кількість очок – 5030,5.
- Йому належить рекорд за кількістю подіумів поспіль після дебюту у Формулі-1 – 9, а також найбільшою кількістю гонок, в яких британець лідирував від першого до останнього кола – 19.