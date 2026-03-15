Свято в Італії: дебютна перемога тінейджера і подіум Ferrari на Гран-прі Китаю

Другий етап сезону 2026 року у Формулі-1 завершився двома довгоочікуваними подіями. Дебютну перемогу здобув пілот, який проводить лише другий рік у Королеві автоспорту, а найбільш титулований гонщик в історії нарешті повернувся на подіум.

Чинний чемпіон навіть не вийшов на старт, а найбільш високооплачуваний пілот зійшов через технічну проблему. І все це на тлі домінування Mercedes, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Жодної Формули-1 у квітні: фани шоковані офіційним рішенням

Як пройшов Гран-прі Китаю у Формулі-1?

Команда McLaren у повному складі не змогла стартувати на трасі у Шанхаї через проблеми – Ландо Норріс і Оскар Піастрі за Гран-прі спостерігали у ролі глядачів. Також не змогли розпочати гонку навіть з піт-лейн Габріель Бортолето і Алекс Албон.

На старті традиційно пілоти Ferrari вирвалися уперед, Льюїс Гемілтон завершив перше коло лідером, але згодом Mercedes повернули лідерські позиції. Сейфті-кар через зупинку Ленса Стролла дозволив лідерам провести дешевий піт-стоп, поставивши хард, на якому уся четвірка доїхала до кінця дистанції.

Ferrari влаштували видовищну боротьбу між собою, переможцем в якій все ж виявився Гемілтон. Сер Льюїс нарешті розбив прокляття нової команди і вперше за червону Скудерію піднявся на п'єдестал пошани.

А Кімі Антонеллі оформив дебютну перемогу після рекордного подіуму на своєму лише 26-ому Гран-прі в кар'єрі.

Чотириразовий чемпіон Макс Ферстаппен після дуже проблемного старту боровся за топ-6, але через проблеми із силовою установкою навіть не завершив гонку.

Результати Гран-прі Китаю 2026 року