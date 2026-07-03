Судячи з відгуків пілотів, перевага команди Mercedes на трасі у Сільверстоуні має бути доволі відчутною. Але цей сезон доводить, що ніколи не можна списувати з рахунків фактор надійності техніки, нагадує 24 Канал.
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Чого очікувати від Гран-прі Великої Британії на трасі у Сільверстоуні?
За словами Макса Ферстаппена, Сільверстоун в умовах нового технічного регламенту може стати ще тим випробуванням: швидкі зв'язки поворотів практично не дають можливості ефективно провести рекуперацію енергії, тож менеджмент батареї знову гратиме вирішальну роль.
Траса непогано підходить для нинішньої конфігурації болідів Ferrari, які добре почуваються у швидкісних віражах і менш переконливо на прямих. Але все ж Mercedes виглядає головним претендентом на те, щоб вчергове збільшити свою перевагу у Кубку конструкторів. Джордж Расселл не приховував, що перемога на домашньому Гран-прі – одне з головних завдань у його кар'єрі.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Сільверстоун покаже, чи справді пакет оновлень Red Bull повернув команду у чемпіонську боротьбу. Успіх Ферстаппена в Австрії додає оптимізму стайні перед початком традиційного літнього вихору чуток і новин про нові контракти і переходи пілотів – Макс навряд буде готовий залишатися у складі "биків", якщо не отримає конкурентний болід.
Який розклад Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні?
Цікавості вікенду додає те, що на Сільверстоуні відбудеться спринт. Тож стежити за подіями на трасі можна починати вже у п'ятницю.
П'ятниця, 3 липня
18:30 – спринт-кваліфікація
Субота, 4 липня
14:00 – спринт
18:00 – кваліфікація
Неділя, 5 липня
17:00 – гонка