Судячи з відгуків пілотів, перевага команди Mercedes на трасі у Сільверстоуні має бути доволі відчутною. Але цей сезон доводить, що ніколи не можна списувати з рахунків фактор надійності техніки, нагадує 24 Канал.

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Чого очікувати від Гран-прі Великої Британії на трасі у Сільверстоуні?

За словами Макса Ферстаппена, Сільверстоун в умовах нового технічного регламенту може стати ще тим випробуванням: швидкі зв'язки поворотів практично не дають можливості ефективно провести рекуперацію енергії, тож менеджмент батареї знову гратиме вирішальну роль.

Траса непогано підходить для нинішньої конфігурації болідів Ferrari, які добре почуваються у швидкісних віражах і менш переконливо на прямих. Але все ж Mercedes виглядає головним претендентом на те, щоб вчергове збільшити свою перевагу у Кубку конструкторів. Джордж Расселл не приховував, що перемога на домашньому Гран-прі – одне з головних завдань у його кар'єрі.

Сільверстоун покаже, чи справді пакет оновлень Red Bull повернув команду у чемпіонську боротьбу. Успіх Ферстаппена в Австрії додає оптимізму стайні перед початком традиційного літнього вихору чуток і новин про нові контракти і переходи пілотів – Макс навряд буде готовий залишатися у складі "биків", якщо не отримає конкурентний болід.

Який розклад Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні?

Цікавості вікенду додає те, що на Сільверстоуні відбудеться спринт. Тож стежити за подіями на трасі можна починати вже у п'ятницю.

П'ятниця, 3 липня

18:30 – спринт-кваліфікація

Субота, 4 липня

14:00 – спринт

18:00 – кваліфікація

Неділя, 5 липня

17:00 – гонка