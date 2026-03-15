Фейл McLaren і Ферстаппен на дні: меми про Гран-прі Китаю у Формулі-1

Після насиченого подіями Гран-прі Китаю мережі традиційно заполонили меми про нові реалії Формули-1. Хтось обігрував дебютну перемогу Кімі Антонеллі, інші дивувалися подвійному невиходу на старт чинних володарів Кубка конструкторів.

24 Канал пропонує разом поглянути на найбільш яскраві вірусні фото та відео про другий етап Формули-1 у 2026 році.

Як відреагували у соцмережах мемами на Гран-прі Китаю?

Гонка в Китаї – це хаос. Як це, подвійний нестарт для Макларен?

Як я почуваюсь зараз, поставивши минулого тижня на перемогу Макларен у Китаї, хоча мій друг з мене сміявся



Метрів, які проїхав Піастрі у 2026 році: Австралія – 0, Китай – 0

Зак Браун [директор команди Макларен], припини ховатися, друже. Виходь вперед

Зак Браун прокидається у Арлінгтоні, Техас, а в нього 99+ повідомлень і пропущених дзвінків

Гемілтон вперше на подіумі з Феррарі, Алонсо не фінішував, жах для Ферстаппена, подвійний нестарт Макларен

Фани Ферстаппена просто зараз

Як це бути фанатом Ферстапппена у 2026 році

Антонеллі і Джордж Рассел

Антонеллі і Рассел з нудними першим і другим місцем. Тим часом Феррарі