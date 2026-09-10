Новий автодром створює неабияку інтригу напередодні гонки, оскільки "Мадринг" є сумішшю міських доріг та спеціально побудованої секції. Що очікувати від гонки – розповідає 24 Канал.

Що відомо про "Мадринг"

Траса в Мадриді завдовжки 5 кілометрів і 416 метрів традиційно для Формули-1 складається з трьох секторів, перший з яких буде швидкісними.

Другий відрізок траси має чимало повільних поворотів, однак виводить гонщиків на більш швидкісний третій сектор. Усього трек має 22 повороти та дві зони для активної аеродинаміки.



Конфігурація автодрому "Мадринг" / Фото із сайту Формули-1

Головною візитівкою "Мадрингу" стане секція La Monumental – відрізок траси, що має максимальний для Формули-1 нахил у 13,5 градусів. Очікується, що секція стане випробування, як для аеродинаміки болідів, так і для виробника гуми Pirelli.

Який вигляд має секція La Monument: дивіться відео

Єдиними гонщиками, які мають бодай якийсь досвід проїзду по трасі, є пілоти Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гемілтон. У липні вони побували там під час рекламних зйомок. Обидва представники "Скудерії" схвально відгукнулися про автодром, а Леклер підтвердив, що La Monumental стане справжнім випробуванням для пілотів.

Чого очікувати від гонки

Напередодні етапу складно визначити очевидного фаворита, адже командам і гонщикам потрібно адаптуватися до нової траси. Зважаючи на те, що "Мадринг" має вузькі секції зі стінами, – ціна помилки для пілотів буде вкрай високою.

На відміну від етапу в Монці, який напередодні завершився домінуванням Mercedes, цього разу "срібні стріли" можуть отримати більшу конкуренцію від McLaren, Ferrari та Red Bull. Трек має вісім зон гальмування за коло, а отже проблем з рекуперацією енергією в команд значно менше, аніж в Італії.

Близькість до стін, новий асфальт, а також відсутність досвіду перетворюють Гран-прі Іспанії в "гонку на виживання", де переможе той, хто швидше за інших зможе адаптуватися.

Розклад гран-прі Іспанії

11 вересня

Вільна практика 1 (14:30 – 15:30)

Вільна практика 2 (18:00 – 19:00)

12 вересня

Вільна практика 3 (13:30 – 14:30)

Кваліфікація (17:00 – 18:00)

13 вересня

Гонка (16:00)

Де дивитися Формулу-1 в Україні

Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Дивитися гонки та кваліфікації можна на двох офіційних каналах Setanta Sports і Setanta Sports+, а також у багатьох пакетах ТБ.

Телеканал традиційно покаже кваліфікацію та гонку, зокрема на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.