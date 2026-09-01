Гоночний вікенд обіцяє справжнє шоу для вболівальників та приховує чимало інтриг, зокрема в боротьбі за чемпіонство. Анонс гран-прі Італії, який стане 13-м етапом сезону-2026, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Хто фаворит гонки в Монці
Напередодні етапу в Монці лідер загального заліку серед пілотів Кімі Антонеллі підтвердив, що на його боліді Mercedes відбудеться заміна силової установки. Це обійдеться 20-річному італійцеві штрафом і втратою десяти позицій на стартовій решітці.
Тобто, якщо Андреа виграє кваліфікацію, то в найкращому випадку стартуватиме 11-м. Це безпосередньо вплине на шанси Кімі виграти гонку або ж принаймні підійнятися на подіум.
Цікаво, Антонеллі стане першим італійцем з часів легендарного Альберто Аскарі, що прибуде на гран-прі Італії в статусі лідера сезону.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Через штраф Кімі фаворитом гонки називають Ландо Норріса, який виграв дві попередні гонки. На користь чинного чемпіона світу говорить не тільки його форма, але й статистика McLaren в Італії. За останні два сезони пілоти команди "папая" двічі в повному складі фінішували на подіумі.
Головним конкурентом Норріса під час гонки повинен бути Джордж Расселл. Гонщик Mercedes, виглядає, після гран-прі Нідерландів змирився зі статусом другого пілота в команді, тому повинен мінімізувати втрати Антонеллі проти Норріса в чемпіонській гонці, хоч їх і розділяють 83 очки.
Урешті-решт, особливим гран-прі Італії буде для команди Ferrari, яка завдяки відмінній тактиці виграла гонку у 2024 році. У Монці "Скудерія" виступить в особливій лівреї на честь 30-річчя початку епохи Міхаеля Шумахера.
Німець приєднався до команди із 1996 року і в дебютному сезоні здобув із Ferrari три перемоги, одну з яких – в Монці.
Розклад гран-прі Італії
- 4 вересня
Вільна практика 1 (13:30 – 14:30)
Вільна практика 2 (17:00 – 18:00)
- 5 вересня
Вільна практика 3 (13:30 – 14:30)
Кваліфікація (17:00 – 18:00)
- 6 вересня
Гонка (16:00)
Де дивитися Формулу-1 в Україні
Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Трансляції гонок і кваліфікацій доступні на двох офіційних каналах Setanta Sports і Setanta Sports+, а також у багатьох пакетах ТБ.
Окрім того, всі заїзди будуть показані на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.