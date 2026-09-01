Гоночний вікенд обіцяє справжнє шоу для вболівальників та приховує чимало інтриг, зокрема в боротьбі за чемпіонство. Анонс гран-прі Італії, який стане 13-м етапом сезону-2026, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто фаворит гонки в Монці

Напередодні етапу в Монці лідер загального заліку серед пілотів Кімі Антонеллі підтвердив, що на його боліді Mercedes відбудеться заміна силової установки. Це обійдеться 20-річному італійцеві штрафом і втратою десяти позицій на стартовій решітці.

Тобто, якщо Андреа виграє кваліфікацію, то в найкращому випадку стартуватиме 11-м. Це безпосередньо вплине на шанси Кімі виграти гонку або ж принаймні підійнятися на подіум.

Цікаво, Антонеллі стане першим італійцем з часів легендарного Альберто Аскарі, що прибуде на гран-прі Італії в статусі лідера сезону.

Через штраф Кімі фаворитом гонки називають Ландо Норріса, який виграв дві попередні гонки. На користь чинного чемпіона світу говорить не тільки його форма, але й статистика McLaren в Італії. За останні два сезони пілоти команди "папая" двічі в повному складі фінішували на подіумі.

Головним конкурентом Норріса під час гонки повинен бути Джордж Расселл. Гонщик Mercedes, виглядає, після гран-прі Нідерландів змирився зі статусом другого пілота в команді, тому повинен мінімізувати втрати Антонеллі проти Норріса в чемпіонській гонці, хоч їх і розділяють 83 очки.

Урешті-решт, особливим гран-прі Італії буде для команди Ferrari, яка завдяки відмінній тактиці виграла гонку у 2024 році. У Монці "Скудерія" виступить в особливій лівреї на честь 30-річчя початку епохи Міхаеля Шумахера.

Німець приєднався до команди із 1996 року і в дебютному сезоні здобув із Ferrari три перемоги, одну з яких – в Монці.

Розклад гран-прі Італії

4 вересня

Вільна практика 1 (13:30 – 14:30)

Вільна практика 2 (17:00 – 18:00)

5 вересня

Вільна практика 3 (13:30 – 14:30)

Кваліфікація (17:00 – 18:00)

6 вересня

Гонка (16:00)

Де дивитися Формулу-1 в Україні

Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Трансляції гонок і кваліфікацій доступні на двох офіційних каналах Setanta Sports і Setanta Sports+, а також у багатьох пакетах ТБ.

Окрім того, всі заїзди будуть показані на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.