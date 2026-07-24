Остання гонка у першій половині сезону відбудеться на автодромі "Хунгароринг", який чи не найкраще підходить для нового регламенту, відповідно до якого боліди повинні накопичувати енергію. А незмінним фаворитом на перемогу в цьому сезоні є команда Mercedes та її італійський талант – Андреа Кімі Антонеллі, пише 24 Канал.

Антонеллі проти Расселла: прев'ю гран-прі Угорщини

Протистояння Кімі з його партнером по команді Джорджем Расселлом, який зійшов на першому колі попередньої гонки, є чи не головною інтригою гран-прі в Угорщині.

Британець зіткнувся з низкою проблем у цьому сезоні та не набирає потрібні очки на одному з найсильніших болідів пелотону. Як наслідок Джордж програє Кімі в особистому заліку вже 50 очок, а після гонки в Бельгії пропустив на другу сходинку Льюїса Гемілтона з Ferrari.

Якщо для Антонеллі етап в Угорщині це черговий шанс закріпити своє лідерство, то для Расселла це нагода піти у відпустку на мажорній ноті. Оптимізму Джорджу додає той факт, що торік на "Хунгарорингу" він фінішував третім, тоді як Андреа замкнув топ-10.

У боротьбу пілотів Mercedes спробують втрутитися гонщики Ferrari, McLaren та Red Bull. Саме "Скудерію" розглядають темною конячкою етапу, адже італійська конюшня демонструє відмінні результати від гран-прі Великої Британії – етапів, які у Маранелло вважали найскладнішими для їхнього боліда.

"Хунгароринг" має підійти Ferrari, але залишається відкритим питанням, чи зможуть італійці впоратися з перегрівом шин. Також слід згадати, що в складі "Скудерії" виступає Гемілтон, який є рекордсменом за кількістю перемог в Угорщині – 8.

Після того, як Льюїс відчув смак перемог у Барселоні, він може продовжити вдалі виступи у передмісті Будапешта. Однак не варто скидати з рахунків його партнера Шарля Леклера, який торік в Угорщині тривалий час претендував на перемогу.

Урешті-решт, у Бельгії McLaren та Red Bull своїм темпом продемонстрували, що можуть бути серйозними суперниками для Ferrari та навіть Mercedes. Тому битва у кваліфікації, а також сама гонка обіцяють стати гарячими.

Розклад гран-прі Угорщини

П'ятниця, 24 липня

Перша практика – 14:30 – 15:30;

друга практика – 18:00 – 19:00.

Субота, 25 липня

Третя практика – 13:30 – 14:30;

кваліфікація – 17:00 – 18:00.

Неділя, 26 липня

Гонка – 16:00.

Де дивитися гран-прі Угорщини

Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Саме на її ресурсах будуть транслюватися наживо усі кваліфікації та гран-прі сезону. Вони будуть доступні як на двох офіційних каналах Setanta Sports і Setanta Sports+, так і в багатьох пакетах ТБ. Також усі заїзди будуть показані на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.