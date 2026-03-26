Пілот Red Bull Макс Ферстаппен відмовився почати прес-конференцію на Гран-прі Японії. Він наполягав, щоб журналіст The Guardian покинув кімнату через запитання про інцидент на Гран-прі Іспанії минулого року, повідомляє The Athletic.

Дивіться також Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

Яка причина такої реакції у Ферстаппена?

Його пресконференція розпочалася з того, що він жестом показав на журналіста, який стояв у задній частині кімнати.

Одну секунду – я не буду говорити, поки він не вийде,

– заявив Ферстаппен перед початком.

Причиною конфлікту стало запитання того ж журналіста на пресконференції після фіналу сезону в Абу-Дабі минулого року, коли Ферстаппен програв чемпіонство всього на два очки. Тоді репортер запитував, чи шкодує він про інцидент у Іспанії, коли нідерландець зіткнувся з Джорджем Расселлом, що призвело до штрафу у п'ять позицій на старті наступної гонки.

Коли журналіст, збираючи речі, ще раз поцікавився, чи Ферстаппен серйозно засмучений через той інцидент, гонщик повторив: "Так, виходь".

Після цього прес-конференція пройшла у звичному режимі.

Що сталося на Гран-прі Іспанії?

За даними The Guardian, Джордж Рассел закликав дискваліфікувати Макса Ферстаппена після інциденту на Гран-прі Іспанії, стверджуючи, що чемпіон світу навмисно зіткнувся з британським гонщиком і подає "поганий приклад" молодим спортсменам.

На 65-му колі з 66 у Барселоні Ферстаппен отримав команду по радіо віддати позицію Расселлу через неправомірний обгін у попередньому епізоді. Він виконав наказ, але одразу повернувся на трасу так, що Расселлу не вдалося повністю обійти його.

Після гонки Ферстаппен, якого оштрафували на 10 секунд (що знизило його результат з п'ятого на десяте місце), залишався в гарному настрої і відкинув претензії Рассела.

У дотепній манері він відповів британському супернику: "Ну, наступного разу я візьму серветки", додавши, що не шкодує про інцидент.

Чи були раніше схожі ситуації з Ферстаппеном?