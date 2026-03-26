Пілот Red Bull Макс Ферстаппен відмовився почати прес-конференцію на Гран-прі Японії. Він наполягав, щоб журналіст The Guardian покинув кімнату через запитання про інцидент на Гран-прі Іспанії минулого року, повідомляє The Athletic.
Яка причина такої реакції у Ферстаппена?
Його пресконференція розпочалася з того, що він жестом показав на журналіста, який стояв у задній частині кімнати.
Одну секунду – я не буду говорити, поки він не вийде,
– заявив Ферстаппен перед початком.
Причиною конфлікту стало запитання того ж журналіста на пресконференції після фіналу сезону в Абу-Дабі минулого року, коли Ферстаппен програв чемпіонство всього на два очки. Тоді репортер запитував, чи шкодує він про інцидент у Іспанії, коли нідерландець зіткнувся з Джорджем Расселлом, що призвело до штрафу у п'ять позицій на старті наступної гонки.
Коли журналіст, збираючи речі, ще раз поцікавився, чи Ферстаппен серйозно засмучений через той інцидент, гонщик повторив: "Так, виходь".
Після цього прес-конференція пройшла у звичному режимі.
Що сталося на Гран-прі Іспанії?
За даними The Guardian, Джордж Рассел закликав дискваліфікувати Макса Ферстаппена після інциденту на Гран-прі Іспанії, стверджуючи, що чемпіон світу навмисно зіткнувся з британським гонщиком і подає "поганий приклад" молодим спортсменам.
На 65-му колі з 66 у Барселоні Ферстаппен отримав команду по радіо віддати позицію Расселлу через неправомірний обгін у попередньому епізоді. Він виконав наказ, але одразу повернувся на трасу так, що Расселлу не вдалося повністю обійти його.
Після гонки Ферстаппен, якого оштрафували на 10 секунд (що знизило його результат з п'ятого на десяте місце), залишався в гарному настрої і відкинув претензії Рассела.
У дотепній манері він відповів британському супернику: "Ну, наступного разу я візьму серветки", додавши, що не шкодує про інцидент.
Чи були раніше схожі ситуації з Ферстаппеном?
- Він не вперше ігнорує частину ЗМІ. У 2022 році він відмовився спілкуватися зі Sky Sports на Гран-прі Мехіко через "постійні докучання та неповагу з боку однієї конкретної особи".
Причиною стала репліка експерта, який під час висвітлення попередніх гонок вжив слово "пограбували", обговорюючи суперечливу перемогу Ферстаппена над Льюїсом Хемілтоном у чемпіонаті 2021 року.
З наступного Гран-прі в Бразилії нідерландський гонщик відновив коментарі для Sky Sports.