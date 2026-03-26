Пилот Red Bull Макс Ферстаппен отказался начать пресс-конференцию на Гран-при Японии. Он настаивал, чтобы журналист The Guardian покинул комнату из-за вопроса об инциденте на Гран-при Испании прошлого года, сообщает The Athletic.
Какова причина такой реакции у Ферстаппена?
Его пресс-конференция началась с того, что он жестом показал на журналиста, который стоял в задней части комнаты.
Одну секунду – я не буду говорить, пока он не выйдет,
– заявил Ферстаппен перед началом.
Причиной конфликта стал вопрос того же журналиста на пресс-конференции после финала сезона в Абу-Даби в прошлом году, когда Ферстаппен проиграл чемпионство всего на два очка. Тогда репортер спрашивал, жалеет ли он об инциденте в Испании, когда голландец столкнулся с Джорджем Расселлом, что привело к штрафу в пять позиций на старте следующей гонки.
Когда журналист, собирая вещи, еще раз поинтересовался, или Ферстаппен серьезно расстроен из-за того инцидента, гонщик повторил: "Да, выходи".
После этого пресс-конференция прошла в обычном режиме.
Что произошло на Гран-при Испании?
По данным The Guardian, Джордж Рассел призвал дисквалифицировать Макса Ферстаппена после инцидента на Гран-при Испании, утверждая, что чемпион мира намеренно столкнулся с британским гонщиком и подает "плохой пример" молодым спортсменам.
На 65-м круге из 66 в Барселоне Ферстаппен получил команду по радио отдать позицию Расселлу из-за неправомерного обгона в предыдущем эпизоде. Он выполнил приказ, но сразу вернулся на трассу так, что Расселлу не удалось полностью обойти его.
После гонки Ферстаппен, которого оштрафовали на 10 секунд (что снизило его результат с пятого на десятое место), оставался в хорошем настроении и отверг претензии Рассела.
В остроумной манере он ответил британскому сопернику: "Ну, в следующий раз я возьму салфетки", добавив, что не жалеет об инциденте.
Были ли ранее похожие ситуации с Ферстаппеном?
- Он не впервые игнорирует часть СМИ. В 2022 году он отказался общаться со Sky Sports на Гран-при Мехико из-за "постоянных приставаний и неуважения со стороны одного конкретного лица".
Причиной стала реплика эксперта, который во время освещения предыдущих гонок употребил слово "ограбили", обсуждая спорную победу Ферстаппена над Льюисом Хэмилтоном в чемпионате 2021 года.
Со следующего Гран-при в Бразилии нидерландский гонщик возобновил комментарии для Sky Sports.