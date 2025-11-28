Провал Ферстаппена, ганьба Гемілтона: результати спринт-кваліфікації гран-прі Катару Формули-1
- Оскар Піастрі з команди Макларен здобув поул-позишн на спринт-кваліфікації гран-прі Катару.
- Макс Ферстаппен опинився поза топ-5, а Льюїс Гемілтон не пройшов навіть перший етап.
Цими вихідними у Формулі-1 проходить передостанній етап сезону 2025 року. На п'ятницю, 28 листопада, була винесена кваліфікація до спринту гран-прі Катару.
20 пілотів з'ясували стартові позиції перед короткою гонкою, яка відбудеться 29-го числа. Вона матиме важливе значення в боротьбі за чемпіонство, повідомляє 24 Канал.
Хто виграв спринт-кваліфікацію гран-прі Катару?
Найкраще під час кваліфікації виступили пілоти Макларен. Австралієць Оскар Піастрі зміг вибороти поул-позишн, проїхавши коло за 1 хвилину та 20 з гаком секунд.
Близьким був до першого місця і його партнер по команді Ландо Норріс. Проте британець припустився помилки в останньому повороті та фінішував на третій сходинці.
Норріс пропустив вперед пілота Мерседес Джорджа Расселла. У свою чергу чинний чемпіон Макс Ферстаппен виступив невдало, показавши лише шостий результат.
Результати спринт-кваліфікації гран-прі Катару:
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Ісак Аджар (РБ)
- Олівер Берман (Хаас)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Ніко Гюлькенберг (Заубер)
- Естебан Окон (Хаас)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Ліам Лоусон (РБ)
- Льюїс Гемілтон (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Франко Колапінто (Альпін)
Виділимо також і четверте місце для Фернандо Алонсо. А от досвідчений Льюїс Гемілтон став антигероєм кваліфікації, не подолавши навіть першу її частину.
Спринт у Катарі стартує у суботу, 29 листопада о 16:00 за київським часом. Гонщики проїдуть 19 кіл, а очки отримає вісімка найкращих пілотів – від 8 до 1 балу відповідно.
Хто претендує на титул і які шанси?
Боротьбу за чемпіонство продовжують три пілоти. Лідером та головним фаворитом в таблиці є пілот Макларен Ландо Норріс, який має перевагу над конкурентами у 24 бали.
Друге та третє місця ділять його партнер по команді Оскар Піастрі та чинний чемпіон Макс Ферстаппен. Гонщик Ред Булл може вп'яте поспіль стати переможцем індивідуального заліку.
Топ-5 пілотів індивідуального заліку:
- Ландо Норріс (Макларен) – 390
- Оскар Піастрі (Макларен) – 366
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366
- Джордж Расселл (Мерседес) – 294
- Шарль Леклер (Феррарі) – 226
До завершення сезону залишилось два гран-прі. В Катарі гонщики проїдуть спринт та класичну гонку. Завершиться змагання за тиждень, 7 грудня, під час гран-прі Абу-Дабі.