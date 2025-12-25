Чемпіонський титул дістався британському гонщику Ландо Норрісу. Спортсмен всього на два бали випередив Макса Ферстаппена з Ред Булл, повідомляє 24 Канал.

Хто буде фаворитом у Формулі-1?

Тепер же фанати "королівських перегонів" з нетерпінням очікуються на сезон-2026. Він обіцяє бути дуже непередбачуваним, адже Формула-1 приймає новий технічний регламент для болідів.

Це дозволить командам використовувати гібридні двигуни. Крім того, кількість команд збільшиться до 11-ти, а пілотів – відповідно до 22-х. При цьому майже всі лідери збережуть своїх пілотів на наступний рік.

Єдиною зміною буде запрошення в Ред Булл Ісака Аджара, який стане напарником Макса Ферстаппена. Сам же нідерландець потребує сильного другого пілота в команді, щоб вести боротьбу із Макларен за чемпіонство.

Без сумнівів, гонщики "помаранчевих стріл" Ландо Норріс та Оскар Піастрі також претендуватимуть на "золото". Проте є ймовірність появи і нових борців за перше місце. Знову ж таки, з новим регламентом розклад сил стає менш передбачуваним.

Прогноз букмекера

Зрештою визначити явного фаворита сезону вкрай важко. Найбільше шансів на титул має Макс Ферстаппен по лінії betking. Перемога пілота Ред Булл оцінена у 4,00. Втім зовсім трохи відстають чинний чемпіон Ландо Норріс та пілот Мерседес Джордж Расселл. На обох коефіцієнт 4,30.

А ось Оскар Піастрі, який боровся за трофей цього року, є лише четвертим в рейтингу претендентів (6,00). На тріумф Антонеллі (Мерседес) виставлений коефіцієнт 11,00.

Цікаво, що вкрай низько оцінюються шанси пілотів Феррарі. Чемпіонство Шарля Леклера оцінене аж у 21,00 (як і досвідченого Фернандо Алонсо з Астон Мартін). А на Льюїса Гемілтона коефіцієнт взагалі 26,00.

*Коефіцієнти подані станом на 22:00 24.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Зазначимо також повернення в "королівські перегони" двох досвідчених пілотів. Серхіо Перес та Валттері Боттас свого часу були віцечемпіонами індивідуальних заліків.

Тепер же вони сядуть за кермо нової команди Каділлак. Нагадаємо, що сезон 2026 року включатиме в себе 24 етапи та стартує 8 травня в австралійському Мельбурні.

Календар сезону-2026 у Формулі-1: