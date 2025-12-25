Чемпіонський титул дістався британському гонщику Ландо Норрісу. Спортсмен всього на два бали випередив Макса Ферстаппена з Ред Булл, повідомляє 24 Канал.
Хто буде фаворитом у Формулі-1?
Тепер же фанати "королівських перегонів" з нетерпінням очікуються на сезон-2026. Він обіцяє бути дуже непередбачуваним, адже Формула-1 приймає новий технічний регламент для болідів.
Це дозволить командам використовувати гібридні двигуни. Крім того, кількість команд збільшиться до 11-ти, а пілотів – відповідно до 22-х. При цьому майже всі лідери збережуть своїх пілотів на наступний рік.
Єдиною зміною буде запрошення в Ред Булл Ісака Аджара, який стане напарником Макса Ферстаппена. Сам же нідерландець потребує сильного другого пілота в команді, щоб вести боротьбу із Макларен за чемпіонство.
Без сумнівів, гонщики "помаранчевих стріл" Ландо Норріс та Оскар Піастрі також претендуватимуть на "золото". Проте є ймовірність появи і нових борців за перше місце. Знову ж таки, з новим регламентом розклад сил стає менш передбачуваним.
Прогноз букмекера
Зрештою визначити явного фаворита сезону вкрай важко. Найбільше шансів на титул має Макс Ферстаппен по лінії betking. Перемога пілота Ред Булл оцінена у 4,00. Втім зовсім трохи відстають чинний чемпіон Ландо Норріс та пілот Мерседес Джордж Расселл. На обох коефіцієнт 4,30.
А ось Оскар Піастрі, який боровся за трофей цього року, є лише четвертим в рейтингу претендентів (6,00). На тріумф Антонеллі (Мерседес) виставлений коефіцієнт 11,00.
Цікаво, що вкрай низько оцінюються шанси пілотів Феррарі. Чемпіонство Шарля Леклера оцінене аж у 21,00 (як і досвідченого Фернандо Алонсо з Астон Мартін). А на Льюїса Гемілтона коефіцієнт взагалі 26,00.
*Коефіцієнти подані станом на 22:00 24.12.2025
Зазначимо також повернення в "королівські перегони" двох досвідчених пілотів. Серхіо Перес та Валттері Боттас свого часу були віцечемпіонами індивідуальних заліків.
Тепер же вони сядуть за кермо нової команди Каділлак. Нагадаємо, що сезон 2026 року включатиме в себе 24 етапи та стартує 8 травня в австралійському Мельбурні.
Календар сезону-2026 у Формулі-1:
- 8 березня. Гран-прі Австралії (Мельбурн)
- 15 березня. Гран-прі Китаю (Шанхай) + спринт
- 29 березня. Гран-прі Японії (Сузука)
- 12 квітня. Гран-прі Бахрейну (Сахір)
- 19 квітня. Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)
- 3 травня. Гран-прі Маямі (Маямі) + спринт
- 24 травня. Гран-прі Канади (Монреаль) + спринт
- 7 червня. Гран-прі Монако (Монте-Карло)
- 14 червня. Гран-прі Каталонії (Барселона)
- 28 червня. Гран-прі Австрії (Шпільберг)
- 5 липня. Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун)
- 19 липня. Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)
- 26 липня. Гран-прі Угорщини (Хунгароринг)
- 23 червня. Гран-прі Нідерландів (Зандворт)
- 6 вересня. Гран-прі Італії (Монца)
- 13 вересня. Гран-прі Іспанії (Мадрид)
- 26 вересня. Гран-прі Азербайджану (Баку)
- 11 жовтня. Гран-прі Сингапуру (Сингапур) + спринт
- 25 жовтня. Гран-прі США (Остін)
- 1 листопада. Гран-прі Мексики (Мехіко)
- 8 листопада. Гран-прі Бразилії (Сан-Паулу)
- 21 листопада. Гран-прі Лас-Вегаса (Лас-Вегас)
- 29 листопада. Гран-прі Катару (Лусаїл)
- 6 грудня. Гран-прі ОАЕ (Абу-Дабі)