Протистояння Кіліана Мбаппе та Гаррі Кейна ознаменує передостанній матч Мундіал.-2026. Про те, з чим команди підходять до восьмого матчу на турнірі розповідає 24 Канал.

Мотивація для Франції та Англії

Перед стартом змагань обидва колективи входили до короткого переліку головних фаворитів турніру, але припинили боротьбу за трофей на стадії півфіналу. Окремі футболісти усе ще претендують на індивідуальні нагороди.

Йдеться насамперед про гонку бомбардирів. Тут на горі двовладдя: Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе – 8 голів.

Щоправда, аргентинець має перевагу у гольових передачах (4 проти 3-х), тому для виграшу "Золотої бутси" турніру Мбаппе має забити більше, ніж Мессі у фіналі.

Для Кіліана матч за третє місце є хорошою нагодою зібрати усі можливі командні нагороди світових першостей. У 2018-му він взяв титул, у 2022-му – "срібло", а тепер гратиме за "бронзу".

Медалі цього гатунку є чудовою нагодою й для Англії. Збірна з Туманного Альбіону минулого разу була в призерах у 1966-му, коли виграла єдиний Кубок світу. Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем мають по 6 забитих м’ячів, тому фаєрія когось із них може подарувати цьому футболісту статус кращого бомбардира.

Як команди подолали турнірний шлях

Франція тривалий час виправдовувала свій зірковий статус. До півфіналу підопічні Дешама підійшли з шістьма перемогами на турнірі та загальним балансом голів 16:2 на свою користь. Лише захисна збірна Парагваю пропустила від Мбаппе та партнерів менше двох голів.

Але уже у півфіналі Іспанія не дала особливих шансів на успіх в атаці чемпіонам 2018 року – 0:2.

Англія на Мундіалі зіграла у класичні гойдалки: спершу розкішний матч з Хорватією, який змусив повірити у те, що "саутгейтбол" далеко позаду. Потім тьмяна нульова нічия з Ганою. Після цього впевнена перемога над Панамою, а вже у наступному матчі – порятунок з Демократичною республікою Конго, яка здавалася здатною на сенсацію.

Лише матчі з Мексикою та Норвегією десь змогли стабілізувати "трьох левів". Героєм в обох став Джуд Беллінгем, який перехопив статус головної забивної сили у Гаррі Кейна.

У півфіналі підопічні Томаса Тухеля зарано відійшли в оборону, що не дало їм зберегти мінімальну перевагу проти Аргентини – 1:2.

Як Франція та Англія грали між собою

Історія матчів команд має понад сторічну історію. 17 матчів виграла Англія, 10 лишились за Францією, а 5 завершились внічию.

Минулий офіційний поєдинок між командами відбувся у грудні 2022 року. У чвертьфіналі ЧС у Катарі перемогла Франція – 2:1.

Матч розпочнеться о 00:00 в ніч на 19 липня за київськми часом. Гра відбудеться у Маямі.