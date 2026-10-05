Господарі підходять до поєдинку у статусі лідера групи та ще не програвали у поточному розіграші. Бельгійці, своєю чергою, мають шанс наздогнати французів і очолити квартет у разі перемоги у Парижі, передає 24 Канал.

Франція – Бельгія: форма команд

Французька збірна набрала сім очок у трьох матчах. Команда розпочала виступи з мінімальної перемоги над Туреччиною на виїзді, після чого з таким же рахунком здолала Бельгію у Брюсселі. У попередньому турі французи зіграли внічию з Італією – 1:1.

Підопічні Зінедіна Зідана поки вирізняються насамперед надійною грою в обороні. За три матчі вони пропустили лише два голи, а обидві перемоги здобули з мінімальною перевагою та без пропущених м'ячів.

Бельгія має шість очок. Команда стартувала з переконливої перемоги над Італією – 2:0, потім мінімально поступилася Франції вдома, а в останньому турі розгромила Туреччину – 3:0.

Таким чином, бельгійці мають п'ять забитих м'ячів і здатні створювати проблеми суперникам в атаці. Водночас єдина поразка команди в групі сталася саме від Франції, яка десять днів тому не дозволила бельгійцям забити у власних стінах.

Історія протистояння

Останні чотири очні зустрічі завершувалися перемогами Франції. У вересні 2024 року "триколірні" вдома здолали Бельгію з рахунком 2:0, а місяцем пізніше перемогли в Брюсселі – 1:2. Ще одна перемога Франції була зафіксована на Євро-2024 – 1:0.

Нещодавно команди знову зустрілися у Брюсселі, де французи здобули мінімальну перемогу – 0:1. Загалом останні очні матчі мають низьку результативність: у жодному з чотирьох попередніх поєдинків команди не забивали більше двох голів.

Матч Франції та Бельгія відбудеться на легендарному "Стад де Франс".