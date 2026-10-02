Збірна Франції під керівництвом Зінедіна Зідана прийматиме команду Італії. Зустріч пройде у передмісті Парижа на найбільшій арені країни "Стад-де-Франс", початок – о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як команди почали в Лізі націй

"Ле Бле" влітку попрощались із Дідьє Дешамом, який керував командою аж 14 років. Його наступник Зінедін Зідан мав стартувати у непростій групі в Лізі націй, де опинились Італія, Бельгія та Туреччина.

Проте старт вийшов успішним для Зізу. Французи виграли по 1:0 у бельгійців та турків, завдяки чому очолили свою групу. Тепер же на "півнів" очікує номінально більш важкий опонент.

Правда, останнім часом Італія особливо не вражає. Команда пропустила вже три чемпіонати світу поспіль, а на Євро-2024 зупинилась в 1/8 фіналу.

Так само команда Роберто Манчіні погано почала поточну Лігу націй. "Скуадра Адзурра" поступилась вдома Бельгії з рахунком 0:2, чим суттєво зменшила шанси на вихід у плей-оф.

Проте у другому турі Італія розгромила на виїзді турків (4:1) і це повернуло оптимізм фанатам команди. Тож бодай нічия в Парижі може суттєво покращити шанси "Скуадри".

Історія зустрічей

Зазначимо, що команди грали між собою в минулому розіграші Ліги націй, де обмінялись гостьовими перемогами по 3:1. За весь час Франція та Італія провели 41 очний матч.

Перевага на боці апеннінців – 20 перемог при восьми нічиїх та 13 успіхах Франції. Причому, двічі ці збірні перетинались у фіналах крупних турнірів. Спочатку успіх був на боці "Ле Бле", які на Євро-2000 вирвали трофей у фіналі лише в екстратаймі.

Французи програвали 0:1, але забили у компенсований час. У підсумку долю Кубка вирішив "золотий гол" Вільтора. А найбільш пам'ятним був фінал ЧС-2006, де чинний тренер Франції Зінедін Зідан став головною дійовою особою.

Спочатку Зізу реалізував пенальті, але у екстратаймі вдарив головою Марко Матерацці та отримав червону картку. Зрештою ігровий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті успіх святкувала Італія.