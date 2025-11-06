Володар "Золотого м'яча-2025" не зіграє проти України: заявка збірної Франції

Збірна України у листопаді проведе два матчі відбору на чемпіонат світу-2026. У першому поєдинку "синьо-жовті" зіграють проти лідера групи D збірної Франції.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі складом на матчі кваліфікації ЧС-2026 в листопаді. У першому поєдинку "Ле Бльо" зіграють з Україною, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Франції.

Читайте також На формі збірної України з'явилося патріотичне гасло всупереч позиції УЄФА

Хто із зірок Франції не зіграє проти України?

Одразу кілька провідних гравців збірної Франції не зіграють у листопадових матчах, в тому числі з Україною. Найбільшою втратою для команди Дешама стала відсутність форварда ПСЖ Усмана Дембеле. Свіжоспечений володар "Золотого м'яча-2025" зазнав ушкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. До речі, жовтневі матчі Дембеле теж пропустив.

Також у списку Дешама відсутні Кінгслі Коман, Кефрен Тюрам та Адрієн Рабьйо. Втім, у головного тренера французів немає проблем зі складом. Повернулися в команду Раян Шеркі, Н'Голо Канте та Рандал Коло-Муан, які не пропустили жовтневі матчі через травми. Також виклик отримав 19-річний хавбек ПСЖ Воррена Заїра-Емері, який має у своєму активі 7 матчів та 1 гол за головну команду Франції.

Заявка збірної Франції на листопадові матчі

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан, Італія), Бріс Самба (Ренн)

Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан, Італія), Бріс Самба (Ренн) Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла, Англія), Мало Гюсто (Челсі, Англія), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Жюль Кюнде (Барселона, Іспанія), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина)

Люка Дінь (Астон Вілла, Англія), Мало Гюсто (Челсі, Англія), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Жюль Кюнде (Барселона, Іспанія), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина) Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Ману Коне (Рома, Італія), Майкл Олісе (Баварія, Німеччина), Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Ману Коне (Рома, Італія), Майкл Олісе (Баварія, Німеччина), Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті, Англія), Уго Екітіке (Ліверпуль, Англія), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас, Англія), Рандал Коло-Муані (Тоттенгем, Англія), Кіліан Мбаппе (Реал, Іспанія), Крістофер Нкунку (Мілан, Італія)

Склад збірної Франції / фото Федерації футболу Франції

Які шанси України вийти з групи D?

Двома матчами у листопаді завершується груповий раунд відбору на ЧС-2026. Після чотирьох турів Україна йде на другому місці, маючи в активі 7 очок (дані УЄФА).

Команда Сергія Реброва повернулася у боротьбу за путівку після двох поспіль перемог, здобутих у жовтні. Спочатку "синьо-жовті" на виїзді обіграли Ісландію (5:3), а потім здолали Азербайджан (2:1).

Пряму путівку на ЧС-2026 отримує переможець групи. А от другу команду навесні очікуватимуть матчі плей-оф раунду.

Україна зберігає непогані шанси фінішувати на другому місці групи D. Однак для цього потрібно обов'язково перемагати Ісландію.

Раніше ми повідомляли про заявку збірної України на матчі відбору на ЧС-2026. Через травму команді не допоможе захисник Ноттінгем Фореста Олександр Зінченко.