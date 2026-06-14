У вівторок, 16 липня, національні команди Франції та Сенегалу вийдуть на поле арени "Мідоулендс Стедіум" у штаті Нью-Джерсі. Про те, чого очікувати від протистояння розповідає 24 Канал.

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Чого очікувати від збірної Франції?

Франція, яку відносять до числа головних фаворитів змагань, приїхала до США у практично оптимальному складі.

Ще у травні стало відомо, що через травму ахілового сухожилля турнір пропустить Юго Екітіке з Ліверпуля. Не увійшов до заявки команди також й Едуардо Камавінга з мадридського Реала, однак усі інші зірки – у заявці.

Під час підготовчих матчів до ЧС Франція спочатку дещо несподівано поступилась Кот-д-Івуару (1:2), але згодом здолала Північну Ірландію – 3:1.

Чого очікувати від Сенегалу?

Сенегальці традиційно для себе підходять до чемпіонату світу-2026 у статусі однієї з найсильніших збірних Африки.

У січні Садіо Мане та його партнери здолали Марокко у серії пенальті фіналу Кубка африканських націй. Щоправда, у березні цей результат було змінено у кабінетах Конфедерації африканського футболу, де сенегальцям присудили технічну поразку і визнали їх срібними призерами.

Перед ЧС-2026 команда провела два спаринги: з США (2:3) та Саудівською Аравією (0:0).

Чи грали Франція та Сенегал одне з одним?

В історії цих команд значиться матч на чемпіонаті світу 2002 року, де вони також зіграли у першому турі змагань. Тоді Франція прилетіла до Японії та Кореї у статусі чинних чемпіонів, але програла Сенегалу – 0:1.

У підсумку, Зінедін Зідан та його партнери по збірній не вийшли в 1/8, а сенегальці дістались до чвертьфіналу.

Про чемпіонат світу-2026

Загалом на турнірі відбудеться 104 матчі (раніше було 64), а збірні розподілені на 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи та ще 8 найкращих збірних, які посіли треті місця.

Уперше в історії Мундіалю братимуть участь чотири нові команди: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.