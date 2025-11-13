Онлайн-трансляція матчу Франція – Україна у кваліфікації на ЧС-2026

Збірні України та Франції відіграють очний матч в рамках 5-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Стежити за битвою національних команд можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

У четвер, 13 листопада, збірна України відіграє свій п'ятий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва стануть віцечемпіони світу французи, повідомляє 24 Канал.

Які шанси у України?

Фінальні дві гри є вирішальними для команди Сергія Реброва. Від них залежить, чи продовжить наша команда боротьбу за потрапляння на Мундіаль-2026.

Після чотирьох турів Україна має у своєму активі 7 балів та посідає друге місце у своїй групі. Франція ж є лідером квартету з десятьма балами, тому перемога у звітній грі забезпечить команді Дешама путівку на ЧС.

Для "синьо-жовтих" же вирішальною буде битва в останньому турі проти Ісландії. Але непрограш у Парижі може суттєво полегшити нашу задачу перед фінальною грою.

Якщо Україні вдасться не програти віцечемпіонам світу, то у матчі проти Ісландії підопічних Реброва влаштує нічия. А ось в разі програшу Франції наша команда буде змушена грати проти скандинавів лише на перемогу.

Де дивитися матч?

За матчем збірної України футбольні вболівальники можуть стежити на медіасервісі MEGOGO. Гра "синьо-жовтих" буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S.

Матч Україна – Азербайджан буде доступний безкоштовно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Початок – о 21:45 за київським часом.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, яка буде доступна у цій новині. Вболівальники зможуть слідкувати за головними подіями зустрічі, а також подивитися відео голів та огляд зустрічі.