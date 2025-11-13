Перший з них відбудеться 13 листопада в Парижі. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Іван Гецко, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

Що думає Гецко про матч Франція – Україна?

Колишній футболіст збірної України вважає, що Сергій Ребров не повинен ставити основний склад на гру проти явного фаворита. На його думку, шанси зачепитися за позитивний результат є доволі низькими, тому краще ідеально підготуватися до наступного поєдинку й поберегти лідерів.

Я хочу, щоб ми реально оцінювали рівень французів і нашої збірної. Я б вчинив так: дав би трохи відпочити основним гравцям, від яких залежатиме результат матчу проти Ісландії. Бо якщо вже давати Франції справжній бій і доводити, що ми нічим не гірші – це ризиковано. Тут потрібна твереза голова та правильне рішення. Думаю, тренерський штаб Сергія Реброва розуміє значення цієї гри та вчинить розумно,

– заявив Гецко.

Експерт вважає, що навіть розгром у такому випадку не стане приводом для великої критики.

"Усі розуміють, що головна гра буде з Ісландією. Саме її треба виграти. А Франції треба дати карт-бланш, щоб вони заспокоїлися", – сказав спеціаліст.

Довідка. Це буде 14-те очне протистояння між командами. Україна поки здобула лише одну перемогу при п'яти нічиїх і семи поразках. Загальний баланс голів 8:25.

Нагадаємо, що напередодні прогноз на матч Франція – Україна дав Віктор Леоненко. Він сподівається на позитивний результат, але налаштований доволі скептично, заявивши, що "деякі французькі вболівальники цікавіші за наших футболістів".

Що відомо про матч Франція – Україна?