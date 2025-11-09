Україна зійдеться з Францією: які шанси у команди Реброва у кваліфікації на ЧС-2026
- Збірна України зустрінеться з Францією та Ісландією у кваліфікації на ЧС-2026.
Збірна України готується до двох останніх матчів у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Від цих ігор залежить подальша доля нашої команди у відборі на Мундіаль.
На "синьо-жовтих" очікують зустрічі проти Франції та Ісландії. Перша гра буде проти віцечемпіонів світу на їх полі в Парижі, повідомляє 24 канал.
Які шанси у збірної України?
У вересні збірна України вже грала проти французів та не змогла здобути бодай нічию (0:2). Проте з того моменту підопічні Дешама ще не встигли оформити собі перемогу в групі та прямий вихід на ЧС.
Наразі "Ле Бле" випереджають Україну на три бали та мають куди кращу різницю м'ячів (+6 проти +1). Якщо ж команда Сергія Реброва сподівається зазіхнути на першу сходинку, то нашій команді потрібно вигравати в Парижі мінімум в три м'ячі.
Проте цей розклад є фантастичним. На ділі ж "синьо-жовті" мають на меті бодай не програти Франції для підвищення шансів на друге місце. Непрограш в Парижі дозволить Україні в останньому турі грати на нічию з Ісландією.
А ось разі поразки скандинави, скоріш за все, матимуть поул-позішн перед фінальним туром. Якщо ж вони обіграють Азербайджан, Україні доведеться 16-го числа грати лише на перемогу.
Збірна України у відборі на ЧС-2026
- Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Початок – о 21:45 за київським часом.
- Підопічні Реброва набрали 7 очок у чотирьох зустрічей кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Завдяки цьому збірна України посідає друге місце у групі D.
- Лідером є Франція з 10-ма очками. Ісландія має у своєму активі 4 бали, Азербайджан – лише 1. Після битви з французами Україна відіграє номінально домашню зустріч з Ісландією у Варшаві.
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. Своєю чергою команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.