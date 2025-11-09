Україна зійдеться з Францією: які шанси у команди Реброва у кваліфікації на ЧС-2026

Збірна України готується до двох останніх матчів у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Від цих ігор залежить подальша доля нашої команди у відборі на Мундіаль.

На "синьо-жовтих" очікують зустрічі проти Франції та Ісландії. Перша гра буде проти віцечемпіонів світу на їх полі в Парижі, повідомляє 24 канал.

Які шанси у збірної України?

У вересні збірна України вже грала проти французів та не змогла здобути бодай нічию (0:2). Проте з того моменту підопічні Дешама ще не встигли оформити собі перемогу в групі та прямий вихід на ЧС.

Наразі "Ле Бле" випереджають Україну на три бали та мають куди кращу різницю м'ячів (+6 проти +1). Якщо ж команда Сергія Реброва сподівається зазіхнути на першу сходинку, то нашій команді потрібно вигравати в Парижі мінімум в три м'ячі.

Проте цей розклад є фантастичним. На ділі ж "синьо-жовті" мають на меті бодай не програти Франції для підвищення шансів на друге місце. Непрограш в Парижі дозволить Україні в останньому турі грати на нічию з Ісландією.

А ось разі поразки скандинави, скоріш за все, матимуть поул-позішн перед фінальним туром. Якщо ж вони обіграють Азербайджан, Україні доведеться 16-го числа грати лише на перемогу.

Прогноз Favbet

Тож нічия в Парижі може суттєво покращити перспективи "синьо-жовтих". Але шанси на це дуже малі. Перемога Франції на "Парк-де-Пренс" оцінюється всього у 1,21, тоді як України – аж 13,50.

На нічию ж виставлений коефіцієнт 7,30 згідно з Favbet. При цьому непрограш України також має невелику ймовірність – 4,34. Натомість експерти вірять у результативну зустріч – 1,60 на "тотал більше 2,5" проти 2,37 на ТМ2,5.

Збірна України у відборі на ЧС-2026