Украина сойдется с Францией: какие шансы у команды Реброва в квалификации на ЧМ-2026
- Сборная Украины встретится с Францией и Исландией в квалификации на ЧМ-2026.
- Матч состоится 13 ноября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины готовится к двум последним матчам в квалификации на чемпионат мира-2026. От этих игр зависит дальнейшая судьба нашей команды в отборе на Мундиаль.
"Сине-желтых" ожидают встречи против Франции и Исландии. Первая игра будет против вице-чемпионов мира на их поле в Париже, сообщает 24 канал.
Какие шансы у сборной Украины?
В сентябре сборная Украины уже играла против французов и не смогла добыть хотя бы ничью (0:2). Однако с того момента подопечные Дешама еще не успели оформить себе победу в группе и прямой выход на ЧМ.
Сейчас "Ле Бле" опережают Украину на три балла и имеют куда лучшую разницу мячей (+6 против +1). Если же команда Сергея Реброва надеется посягнуть на первую строчку, то нашей команде нужно выигрывать в Париже минимум в три мяча.
Однако этот расклад является фантастическим. На деле же "сине-желтые" имеют целью хотя бы не проиграть Франции для повышения шансов на второе место. Непроигрыш в Париже позволит Украине в последнем туре играть на ничью с Исландией.
А вот в случае поражения скандинавы, скорее всего, будут иметь поул-позишн перед финальным туром. Если же они обыграют Азербайджан, Украине придется 16-го числа играть только на победу.
Прогноз Favbet
Поэтому ничья в Париже может существенно улучшить перспективы "сине-желтых". Но шансы на это очень малы. Победа Франции на "Парк-де-Пренс" оценивается всего в 1,21, тогда как Украины – аж 13,50.
На ничью же выставлен коэффициент 7,30 согласно Favbet. При этом непроигрыш Украины также имеет небольшую вероятность – 4,34. Зато эксперты верят в результативную встречу – 1,60 на "тотал больше 2,5" против 2,37 на ТМ2,5.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Матч Франция – Украина состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Начало – в 21:45 по киевскому времени.
- Подопечные Реброва набрали 7 очков в четырех встреч квалификации на чемпионат мира-2026. Благодаря этому сборная Украины занимает второе место в группе D.
- Лидером является Франция с 10-ю очками. Исландия имеет в своем активе 4 балла, Азербайджан – лишь 1. После битвы с французами Украина играет номинально домашнюю встречу с Исландией в Варшаве.
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.