Це проблема всіх команд: Ребров відреагував на кадрові втрати перед матчем з Францією

Напередодні матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Франції головний тренер України Сергій Ребров провів пресконференцію. 51-річний фахівець розповів про ситуацію з травмованими.

Збірна України вчергове зіткнулася з кадровими втратами напередодні відповідальних матчів. Проте головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров був готовий до такого розвитку подій, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Що сказав Ребров про травмованих?

На думку Реброва, у заявці достатньо кваліфікованих гравців, щоб замінити травмованих футболістів. У порівнянні з попередніми матчами ситуація виглядає дещо краще.

У нас завжди є якісь травмовані. Це проблема всіх команд. Зараз їх менше, а перед минулими двома іграми травмованих було більше. Але ті гравці, які викликаються в збірну... Ви бачили, як, наприклад, Волошин приїхав у збірну і видав дуже хорошу гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають в збірну,

– зауважив Ребров.

Зазначимо, що через травму не потрапив навіть до заявки захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко. Досвідчений футболіст не зміг допомогти"синьо-жовтим" і у попередніх двох поєдинках.

Крім того, зазнав ушкодження форвард Роми Артем Довбик. 28-річний футболіст вибув приблизно на один місяць. Портал Transfermark опублікував орієнтовну дату повернення Довбика з лазарету – 15 грудня.

