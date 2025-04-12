Впливовий промоутер готовий влаштувати бій між Усиком та "Новим Майком Тайсоном"

Чимало боксерів мають наміри побитись проти Олександра Усика. Адже український чемпіон володіє головними титулами хевівейту та знаходиться на вершині.

Френк Воррен висловився щодо Усика. Промоутер готовий організувати поєдинок між Королем хевівейту та британським проспектом Мозесом Ітаумою, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Цікавий суперник для Усика

Френк Воррен заявив, що Мозес Ітаума у минулому поєдинку показав чудовий виступ та свою майстерність. Промоутер зазначив, що британець мало часу провів у рингу, але зробив все як по нотах.

Воррен підкреслив сильні сторони "Нового Майка Тайсона". На його думку, Ітаума має хороший джеб та відмінний боксерський інтелект. Мозес постійно тисне у поєдинку, що створює певні проблеми супернику.

Як він може не подобатися? Він чудовий боєць. Я думаю, що Ітаума міг би побитися в цьому році за чемпіонський титул. Хто знає? Він може побитися з Усиком цього року. Все можливе. Подивимося, що станеться, але через 1-2 бої Мозес цілком здатний перебувати в одній компанії з усіма цими хлопцями,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Мозес Ітаума переміг Демсі Маккіна. Всього 20-річний британець провів у професійному ринзі 11 боїв та не зазнав жодної поразки.

Раніше Мозес Ітаума висловився щодо бою проти Олександра Усика найближчим часом. Британець вважає, що в нього замало досвіду для поєдинку з українським чемпіоном.