Має контракт до 2027 року: нігерійський форвард УПЛ відмовився повертатися в Україну через війну

Френсіс Момо пограв в Україні лише півроку і вирішив бойкотувати подальші виступи за ЛНЗ. Черкасці підписали нігерійця аж на три сезони.

Українські футбольні клуби традиційно взимку проводять тренувальні збори закордоном. Не став виключенням із черкаський ЛНЗ, який вирушив до Іспанії.

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Пішов проти клубу

Втім не всі гравці клубу повернулись у розташування команди після відпустки. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, Френсіс Момо відмовляється далі грати за черкасців.

23-річний нігерієць вирішив бойкотувати виступи за ЛНЗ через війну в Україні. Момо знаходиться на Батьківщині в Нігерії та не хоче повертатися в УПЛ. Клуб веде із ним перемовини, але ймовірність його повернення низька.

Зазначимо, що Френсіс перейшов в ЛНЗ влітку 2024-го зі швейцарського Грасхоппера. Черкасці не платили за його трансфер, оскільки він був вже вільним агентом. Угода з українським клубом дійсна до 2027 року.

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За півроку в УПЛ Момо відзначився трьома голами та одним асистом у 15-ти матчах. Його команда пішла на зимову перерву на десятому місці. Взимку ЛНЗ замінив головного тренера, замість Андерса Карраско команду очолив Роман Григорчук.