Чергового "нейтрального" спортсмена ліквідували на фронті Збройні сили України. Загарбник проміняв біатлон на контракт із загарбницькою армією, через що поповнив статистику Генштабу.

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів, які вдерлися на нашу землю. Одним з ліквідованих загарбників виявився колишній біатлоніст Павєл Юровських, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один росіянин став "харошим"

Російський окупант Павєл Юровських був уродженцем міста Кам'янськ-Уральський, що знаходиться за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Промислове місто вважається найдепресивнішим у регіоні та перебуває на межі екологічної катастрофи.

Юровських закінчив місцеву школу та технічне училище. Захоплювався біатлоном, був кандидатом у майстри спорту. Останні 20 років працював на одному з промислових підприємств міста.

У вересні 2022 року Юровських був мобілізований. Він поїхав за тисячі кілометрів вбивати українців, а не займатися справами свого рідного депресивного міста.

Російський окупант брав участь у боях на Авдіївському напрямку, де отримав поранення. У лютому 2025 року Юровських помер у шпиталі та вирушив на концерт до Кобзона.