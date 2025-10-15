На початку вересня київське Динамо придбало румунського форварда Владіслава Бленуце. Однак одразу після трансферу розгорівся скандал через активність футболіста в соцмережах, яка натякала на його "ватність".

Через це фанати не прийняли нападника, звинувативши у проросійських поглядах. Він напередодні здійснив спробу довести, що це не так і перейшов від слів до вчинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм футболіста.

Як Бленуце вирішив відбілити репутацію?

Румунський форвард пожертвував 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Він заявив, що цим кроком не прагне купити чиєсь схвалення, а робить це щиро та з добрими намірами.

Мій переїзд в Україну був нелегким – переважно на психологічному рівні. Мене звинувачували в речах, які не визначають, ким я є насправді. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і тепер хочу довести, що я справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення – я роблю це щиро й пишаюся цим,

– написав Бленуце.

У підтвердження цьому він опублікував пост зі скріном банківського чека та фотографію з українським військовим біля автомобіля. Ймовірно, що саме його форвард придбав для наших воїнів.



Квитанція банківського чека / Фото з інстаграму Бленуце



Бленуце з військовим / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що раніше захисник Динамо Крістіан Біловар розповідав про цю ініціативу від Владіслава Бленуце. Він заявив, що румун сам висловив таке бажання, перевівши свою першу місячну зарплату на потреби ЗСУ.

Що відомо про скандал навколо Бленуце?