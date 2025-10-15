Футболист Динамо, который репостил Соловьева, перевел солидную сумму на нужды ВСУ
- Футболист Владислав Бленуце пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины, чтобы отбелить свою репутацию после обвинений в пророссийских взглядах.
- Он опубликовал банковский чек и фотографию с украинским военным, подчеркивая, что это искренний поступок, а не попытка купить одобрение.
В начале сентября киевское Динамо приобрело румынского форварда Владислава Бленуце. Однако сразу после трансфера разгорелся скандал из-за активности футболиста в соцсетях, которая намекала на его "ватность".
Из-за этого фанаты не приняли нападающего, обвинив в пророссийских взглядах. Он накануне предпринял попытку доказать, что это не так и перешел от слов к поступку, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.
Как Бленуце решил отбелить репутацию?
Румынский форвард пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Он заявил, что этим шагом не стремится купить чье-то одобрение, а делает это искренне и с добрыми намерениями.
Мой переезд в Украину был нелегким – преимущественно на психологическом уровне. Меня обвиняли в вещах, которые не определяют, кем я есть на самом деле. Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и теперь хочу доказать, что я действительно это имел в виду. Я не пытаюсь купить чье-то одобрение – я делаю это искренне и горжусь этим,
– написал Бленуце.
В подтверждение этому он опубликовал пост со скрином банковского чека и фотографию с украинским военным возле автомобиля. Вероятно, что именно его форвард приобрел для наших воинов.
Квитанция банковского чека / Фото из инстаграма Бленуце
Бленуце с военным / Фото из инстаграма футболиста
Напомним, что ранее защитник Динамо Кристиан Биловар рассказывал об этой инициативе от Владислава Бленуце. Он заявил, что румын сам выразил такое желание, переведя свою первую месячную зарплату на нужды ВСУ.
Что известно о скандале вокруг Бленуце?
После трансфера футболиста в Динамо стало известно, что он публиковал в своих соцсетях выступления пропагандиста Владимира Соловьева, а также отрывки из сериала Бригада и является ценителем российской музыки. Его жена вообще репостила видео с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого игрок обращался к фанатам и заявлял о своей проукраинской позиции и готовности все объяснить, однако сближения не произошло.
Болельщики не приняли этот месседж и записали воинственное видео, заявив, что ему не будет спокойной жизни в Киеве.
Во время дебютного матча Бленуце ультрас Динамо забросали скамейку запасных киевлян ватой в знак протеста.
По данным Transfermarkt, на данный момент Владислав Бленуце провел в составе "бело-синих" шесть матчей. Он не отличался пока результативными действиями, а записал себе в пассив только один автогол.