У великій родині донецького Шахтаря сталась важлива та радісна подія. Лівий захисник команди Іраклі Азаров вперше став батьком, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм "гірників".

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Чемпіонська серія Азарова

23 грудня дружина грузина Ніні народила футболісту дівчинку. 22-річний футболіст з жінкою дали їй ім'я Ніла. Зріст новонародженої становив 48 сантиметрів, вага – 2,9 кілограма.



Перше фото малюка Азарових / фото ФК Шахтар

Іраклі є уродженцем Тбілісі та почав свою кар'єру у місцевому Динамо. Вигравши із командою два чемпіонства. він перебрався у Динамо Батумі та взяв золото і з цим клубом.

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У 2022-му Азаров став гравцем сербської Црвени Звезди, де провів один сезон та виграв чемпіонат Сербії. До України лівий захисник перебрався влітку 2023-го, Шахтар заплатив за нього 3 мільйони євро.

В УПЛ гравець також став чемпіоном, додавши до цього ще і перемогу в Кубку України. У 40 матчах за "гірників" футболіст оформив п'ять асистів. Крім того, влітку 2021-го Іраклі дебютував за збірну Грузії та вже встиг награти за неї 18 зустрічей, оформивши чотири асисти.