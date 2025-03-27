Рятував жаб ціною власного життя: футболіст збірної Чехії відзначився благородним вчинком

Нестандартна ситуація трапилася на одній з автомобільних трас у Данії. Чеський футболіст Адам Габріель помітив, як що під колеса автомобілів потрапляють місцеві жаби.

Захисник данського Мідтьюлланда Адам Габріель не міг залишитися осторонь проблем земноводних. Він зупинив свій автомобіль та протягом трьох годин рятував жаб, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.

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Футболіст зупинив бійню жаб на дорозі

23-річний футболіст розповів, що зумів врятувати 150 жаб. Він бігав у темряві по дорозі, збираючи нещасних тварин. На жаль, 20 особин все ж загинули під колесами автомобілів.

Футболіст заради порятунку тварин ризикував своїм життям, адже увесь цей час по дорозі рухалися машини.

Я бачив, як тіла жаб розлітаються на всі боки і розбиваються. Це жахливо! Я був у розпачі, – пояснив свій вчинок Габріель.

Відео порятунку жаб футболістом збірної Чехії

Габріель повідомив, що через цю злощасну дорогу пролягає природний шлях міграції земноводних у період розмноження. У своїй публікації футболіст відмітив кілька організацій, які займаються опікою тварин.

Небайдужий футболіст розповів, що жаби відіграють важливу роль в екосистемі Сількеборга, адже вони зменшують кількість комарів та мошок.

Що відомо про Адама Габріеля