Розчарував своїм рішенням: найкращого бомбардира збірної України перевели в молодіжну команду
- Олексій Гуцуляк і Сергій Чоботенко переведені в молодіжну команду житомирського Полісся через відмову продовжити контракти.
- Клуб намагався домовитися з гравцями, пропонуючи покращені умови, але сторони не досягли згоди.
Житомирське Полісся прийняло радикальне рішення щодо вінгера збірної України Олексія Гуцуляка. Також воно стосується й основного захисника команди Сергія Чоботенка.
Двох лідерів "вовків" було переведено в колектив U-19. Вони не залучатимуться до підготовки першої команди до весняної частини сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Полісся.
Чому Полісся пішло на такий крок?
Клуб ухвалив таке рішення через відмову футболістів продовжити контракти, які завершуються наприкінці кампанії-2025/2026. Пресслужба "вовків" заявила, що запропонувала Гуцуляку та Чоботенку нові угоди на значно покращених умовах, але гравці відмовилися їх підписувати.
У клубі стверджують, що діяли послідовно, терпляче та з повагою до футболістів. Їм надали достатньо часу для ухвалення рішень, проте сторони так і не досягнули домовленості.
У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність – будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК Полісся, поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу,
– йдеться у заяві.
Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що представники Чоботенка нібито шантажували Полісся під час перемовин щодо продовження угоди, через це того врешті-решт перевели в молодіжну команду. Він анонсував, що схожа доля може спіткати й Гуцуляка.
До слова. Олексій був найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році. Вінгер Полісся записав у свій актив 5 голів.
Зазначимо, що Гуцуляком цікавиться низка європейських клубів. Була інформація про інтерес з Італії, а також від грандів Шотландії та Греції.
Що відомо про кар'єру Гуцуляка?
Вихованець львівських Карпат дебютував на дорослому рівні у 2015 році, а влітку 2016-го залишив "левів" і перейшов у Вільярреал.
Після семи місяців в Іспанії повернувся в рідний клуб. Згодом також грав за Десну та Дніпро-1, а з липня 2024 року виступає за Полісся.
У нинішньому сезоні провів 19 матчів на клубному рівні, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.
За збірну України дебютував навесні 2024 року й уже встиг провести 14 поєдинків, записавши у свій актив вісім результативних дій.